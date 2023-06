CC

Andy Muschietti était au Argentina Comic-Con, où il a parlé du film de Barry Allen qui est sur le point de sortir.



Le directeur de Flash a créé ce canon de Batman

Ce vendredi a commencé Comic Con Argentine, un événement de trois jours plein d’émotions. Le panel le plus attendu de la journée était chargé de les frères muschiettiqui est monté sur scène vers 19h après avoir agité et signé des autographes pour parler de leur nouveau film, Éclair.

Lors du panel, le réalisateur Andy Muschietti non seulement révélé des détails sur les costumes et les performances de Michael Keaton et ezra millermais a également fait une révélation surprenante. muschietti fait chanoine à l’un des Homme chauve-souris le plus populaire en Argentine.

« Juan Carlos Batman existe dans le multivers DC »dit le directeur de Éclair devant les milliers de fans réunis sur la scène principale. C’est une parodie de Bruce Wayne interprétée par Alfredo fait maison au début des années 90.

Bien que, sûrement, des problèmes juridiques aient empêché ce personnage de faire partie de Éclair, le simple fait de le mentionner comme faisant partie du multivers en fait un canon. Les possibilités sont infinies dans ce nouvel univers de CCet même si nous ne le voyons pas, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas.

+Où voir Juan Carlos Batman

Si vous voulez revivre certains des croquis de Alfredo fait maison comme Juan Carlos Batmanvous pouvez en trouver plusieurs dans Youtube. Parmi eux, la réunion emblématique de tous les batmans du Mercosur, devenue virale à plusieurs reprises. L’héritage de Juan Carlos Batman vit dans la mémoire des fans et maintenant aussi dans l’histoire de CC.

