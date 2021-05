Le directeur de FF XIV répond aux hommages de "Fou furieux"

TALENTI chaise longue de directeur d'extérieur DOMINO Collection Icon (Graphite / Grey - Tissu, aluminium peint et teak)

Le fauteuil du réalisateur de la collection Domino Talenti met en évidence comme la limite entre indoor et outdoor est de plus en plus fine. La structure est en aluminium poudré et le tissu déhoussable, facile à laver et résistant aux intempéries. Le rembourrage est en quick dry foam. Elégance et Beauté. Fraîcheur et Grâce. Domino Talenti est la vraie consécration de l'artisanat qui devient art, par le soin au détail sans égal. Par une particulière utilisation du bois qui se fond entre tissu et aluminium, naît un produit qui transcende le vieux de meuble d'extérieur. Fauteuil, canapé, tables, meubles de jardin destinés à durer dans le temps. Pratiques à utiliser et à l'allure sophistiquée.