Le directeur de Doctor Sleep dit que le mauvais box-office a tué le film préquel de Dick Hallorann

Le brillant aurait pu être transformé en une trilogie si la suite Docteur Sommeil n’avait pas bombardé dans les salles. Écrit et réalisé par Mike Flanagan, Docteur Sommeil est sorti en 2019. Basé sur une histoire de Stephen King, le film a fait suite à Le brillant, mettant en vedette Ewan McGregor en tant que Danny Torrance adulte des décennies après les événements du film original. Les critiques ont été largement positives, mais le film a échoué dans les salles, bien en deçà de ce que les dirigeants de Warner Bros. avaient espéré.





En 2020, Flanagan a déclaré, par CinemaBlend, qu’il avait l’intention de développer un Brillant préquel immédiatement après la sortie de Docteur Sommeil. L’idée aurait été de se concentrer sur la trame de fond de Dick Hallorann, le défunt chef cuisinier de l’hôtel Overlook joué par Carl Lumbly dans Docteur Sommeil et Scatman Crothers dans le film original.

« Halloran était toujours plus à propos de Dick en tant que jeune homme apprenant à briller. Et le Docteur Sommeil roman tisse parfaitement un prologue avec l’histoire de sa grand-mère et de son grand-père « , a déclaré Flanagan à propos du potentiel de l’histoire. « Mais l’idée était d’ouvrir avec lui en tant que Carl Lumbly, puis de trouver un moyen de revenir dans le passé et racontent en quelque sorte cette autre histoire qui inévitablement, tout à fait dans la manière Docteur Sommeil fait, nous ramène inévitablement dans un hôtel familier. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu’on en ferait. Je l’aime, cependant. Et c’était quelque chose qui nous passionnait vraiment. »

Maintenant, Flanagan exprime son regret que le film n’ait pas eu lieu. Sur Twitter, il a répondu aux illustrations réalisées par des fans de Readful Things d’une affiche conceptuelle pour un film de Dick Hallorann. Répondant à l’affiche, Flanagan a tweeté : « Nous étions SI PROCHES. Je regretterai toujours que cela ne se soit pas produit.

Lorsqu’un fan lui a demandé de clarifier pourquoi le film n’avait pas vu le jour, Flanagan a ajouté dans un tweet de suivi : « En raison de la performance au box-office de DOCTOR SLEEP, Warner Bros a choisi de ne pas continuer. Ils contrôlent les droits, donc C’était ça. »





Une série d’hôtels Overlook a également été annulée

Pendant ce temps, le Docteur Sommeil le suivi axé sur Dick Hallorann n’était pas le seul Brillant– projet basé pour se faire rejeter. Il y avait eu des rapports d’une série dérivée se déroulant dans le monde de Le brillant se développer chez HBO Max. Doublé Négligerla série aurait également été une préquelle, se concentrant sur l’hôtel dans les années précédentes Le brillant. Il a depuis été rapporté que la série avait été annulée avant que la production ne puisse commencer.

Quant à Mike Flanagan, il travaille actuellement sur la série inspirée d’Edgar Allan Poe La chute de la maison Usher pour Netflix suite à de précédentes collaborations avec le streamer dont La hantise de Hill House, La hantise de Bly Manoret Messe de minuit. Sa dernière série pour Netflix, Le club de minuitsera présenté en première le 7 octobre.