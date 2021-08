Le directeur de Crow Reboot croit toujours que cela arrivera un jour

Le cinéaste Corin Hardy espère toujours qu’il aura un jour l’occasion de ressusciter sa longue gestation Le remake du corbeau. Hardy travaillait au développement d’une nouvelle entrée dans Le corbeau franchise depuis des années, avec Aquaman la star Jason Momoa s’est même attachée à diriger le projet. Malheureusement, les choses se sont finalement effondrées et le redémarrage a été suspendu, mais malgré la lutte pour le faire décoller, Hardy pense que cela pourrait encore arriver un jour.

« C’est une histoire dont je suis juste amoureux et pour laquelle je me suis marié et j’y ai mis trois ans et demi, quatre ans de vie et de l’amour et du sang et de la sueur et des larmes, et j’ai une tonne de matériel, donc je ne le fais pas. savoir si un jour… Je suppose que je ne veux pas vraiment les montrer parce que je pense toujours qu’il y aura un Corbeau un jour, mais nous verrons. Je pense que le roman graphique original Crow de James O’Barr et le suivant d’autres itérations de ce personnage dans les bandes dessinées, il n’y a aucune raison de ne pas en faire beaucoup plus avec ce personnage, le concept de The Crow, la mythologie de The Crow, et le ton et ce que cela représente est toujours unique dans le monde que nous ‘ re en ce moment. »