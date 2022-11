Le directeur de Constantine dit que la suite DC de Keanu Reeves n’a pas encore d’histoire

Pendant plusieurs années, les fans ont demandé une suite à Keanu Reeves‘ Constantin film, mais des problèmes de droits entre DC Comics et Vertigo Comics ont apparemment empêché le film de se produire. Le retour de Reeves en tant que personnage préféré des fans ayant été annoncé en septembre, le réalisateur François Laurent a donné une mise à jour sur la suite et dans quelle mesure elle a avancé. Il a déclaré à ComicBook.com :





« Nous n’avons pas de scénario, mais Keanu, moi et Akiva [Goldsman] qui ont tous travaillé ensemble sur le premier ont tous essayé au fil des ans d’en lancer un autre. Cela a été délicat à cause du monde DC / Vertigo et de qui possède le personnage et qui contrôle les personnages, essayant de faire avancer les bonnes personnes. Nous avons cela maintenant et maintenant nous avons besoin de l’histoire. Nous aimerions tous le faire.

Ce sera plus que suffisant pour les nombreux fans de la version de Reeves du démonologue DC, qui a été vue pour la dernière fois en 2005. Bien sûr, il y a eu d’autres versions du personnage vues à la télévision depuis, et une nouvelle série prévue mettant en vedette Ṣọpẹ Dìrísù était censé rejoindre la sortie DC de HBO Max avant l’annonce du retour tardif de Reeves, mais la réaction à la nouvelle de Constantin 2 a suffi à Warner Bros. Discovery pour savoir qu’ils avaient fait le bon choix en faisant revivre la version du personnage de Reeves après près de deux décennies.

Le retour de Keanu Reeves en tant que Constantin Être un hit ?

La tendance actuelle des retours tardifs a bien fonctionné pour certaines suites tardives de films tels que Pistolet supérieur et chasseurs de fantômesmais sera Constantin 2 être un autre hit de renaissance ou celui qui aurait dû être laissé enterré? Il ne fait aucun doute que le film de 2005 a ses fans, et bien qu’il ait rapporté 230 millions de dollars au box-office mondial, le film a reçu des critiques mitigées à l’époque. Si Keanu Reeves est sans aucun doute l’un des acteurs les plus populaires de l’industrie, il y a un risque que son retour en tant que Constantin pourrait finir par être quelque chose d’aussi peu impressionnant que sa récente apparition dans Les résurrections matricielles.

Il y a beaucoup d’incertitudes quant à la direction actuelle des films de DC, les changements chez Warner Bros. Discovery ayant vu l’annulation de nombreux projets à longue gestation et l’introduction d’autres. Pour l’instant, Constantin 2 semble être l’un des films qui sont sur un terrain relativement solide, et la mise à jour de Lawrence aura largement contribué à calmer les nerfs des fans qui attendaient d’en savoir plus depuis l’annonce originale du film il y a deux mois.

En dehors de l’implication de Reeves, on ne sait pas qui d’autre pourrait reprendre leurs rôles dans la suite, ou si le film sera un film qui se suffit à lui-même comme Joker et Le Batmanou s’il sera en quelque sorte lié aux nouveaux plans de la DCU.