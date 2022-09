Le directeur de Captain America 4 parle de Sam Wilson d’Anthony Mackie en tant que leader

Pendant des années, Anthony Mackie a dépeint Sam Wilson comme le faucon dans l’univers cinématographique Marvel. Il a été présenté pour la première fois en 2014 avec Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiveralors que Wilson et Steve Rogers (Chris Evans) développaient une relation étroite qui se poursuivrait jusqu’à la sortie de Roger en Avengers : Fin de partie.





En 2021, l’histoire de Wilson a été encore plus développée avec Le faucon et le soldat de l’hiver série pour Disney+. Dans l’émission, les fans suivent le Falcon alors qu’il fait équipe avec Bucky Barnes (Sebastian Stan), remportant finalement le titre de Captain America dans le processus. Maintenant que le manteau a été officiellement repris par Wilson, le public attend avec impatience Captain America : nouvel ordre mondial avec Anthony Mackie dans le rôle principal. Ce sera un grand changement pour l’acteur et son personnage, et le réalisateur Julius Onah le reconnaît. Lors d’un entretien avec Date limite à l’Expo D23, Onah commente Mackie prenant la tête du film à venir et la nouvelle série de défis qui attendent le personnage.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ça va être une course vraiment, vraiment incroyable. C’est un thriller paranoïaque avec Sam [Wilson] au centre de tout cela, et il est maintenant dans cette position où il est un leader et il doit faire face à ce défi de ce que signifie diriger un groupe de personnes qui lui tient vraiment à cœur. Pour Sam, avant, il faisait partie d’une équipe, mais maintenant être à la tête d’une équipe est une nouvelle série de défis, donc son parcours dans ce film est vraiment à ce sujet. »

Sam Wilson faisait partie intégrante du MCU jusqu’à présent; cependant, son rôle dans Captain America : nouvel ordre mondial sera plus grand que jamais. Recherchez Wilson comme un acteur majeur de la saga multivers actuelle, car il est maintenant la prochaine itération de Captain America.





Comment sera Capitaine Amérique 4 Se différencier des entrées précédentes

Marvel Studios/Disney

Bien sûr, la prochaine Capitaine Amérique le film est forcément différent de ses prédécesseurs depuis qu’un nouveau chef de file a repris le rôle. Cependant, sur la base des citations de Julius Onah, nous devrions nous attendre à un tout autre type de film. Le cinéaste qualifie le film de « thriller paranoïaque », ce qui peut rappeler au public Le soldat d’Hiver, alors qu’Hydra infiltrait le SHIELD et que Bucky Barnes subissait toujours un lavage de cerveau et était en liberté. L’incertitude dans le film conduit à un sentiment de malaise tout au long de la seconde Capitaine Amériqueauquel Onah fait allusion dans sa déclaration.

Cependant, les enjeux peuvent être plus importants que jamais dans Nouvel ordre mondial. Marvel’s Invasion secrète La série devrait arriver l’année prochaine, et l’émission Disney + suivra Nick Fury alors qu’il tente de faire face à la présence continue des Skrulls, une race extraterrestre de métamorphes. Étant donné que les Skrulls peuvent assumer l’identité de leur choix, Sam Wilson pourrait finir par devoir aider Fury lors de l’invasion. Bien sûr, The Leader, joué par Tim Blake Nelson, est confirmé pour revenir en tant que méchant pour Capitaine Amérique 4son personnage ayant été vu pour la dernière fois dans L’incroyable Hulk. Cela pourrait signifier un jumelage entre Hulk et Captain America; cependant, il est trop tôt pour le dire maintenant.

Les fans en sauront plus au fur et à mesure que le marketing s’intensifie pour le film et que les bandes-annonces commencent à sortir. Malheureusement, l’attente sera longue Captain America : nouvel ordre mondialcar la quatrième entrée n’est pas prévue pour la sortie avant le 3 mai 2024.