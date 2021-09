Le directeur de Blade Reboot, Bassam Tariq, confirme qu’il a rejoint le MCU

Moghol Mowgli le réalisateur Bassam Tariq a confirmé qu’il dirigera le prochain Lame redémarrer pour Marvel Studios. Le cinéaste en devenir, dont l’implication potentielle dans le projet a été signalée pour la première fois en juillet, a maintenant révélé qu’il occupera effectivement le fauteuil du réalisateur pendant Lame, qui amènera le chasseur de vampires bien-aimé dans l’univers cinématographique Marvel.

« Je ne pensais pas [‘Blade’] allait arriver, juste pour être très honnête. Je suis honoré et c’est un privilège, mais je suis ici au service de Stacy Osei-Kuffour, qui est l’incroyable scénariste qui écrit le film… Elle est juste une présence phénoménale et un mastodonte à part entière. Et pour Mahershala [Ali]. Pour moi, c’est vraiment juste travailler à leur service….[Marvel] prend de grosses oscillations, vous savez ?… Je ne peux rien dire à ce sujet, mais je suis tellement excité pour ce que nous faisons. »

S’agissant d’un film Marvel, il est bien entendu interdit à Tariq d’en révéler trop en termes d’intrigue ou de détails de personnage, de peur qu’il ne traverse la colère de Kevin Feige, mais il a pu donner quelques indices sur ses intentions pour ce nouveau prendre en charge Lame.

« Le personnage est très important pour moi. Je ne pense pas au genre, je pense au personnage. Ce n’est pas aussi encadré que les gens l’imaginent. [working with Marvel Studios]. C’est assez excitant. Et je pense que la réalité est qu’il n’y a pas de canon ‘Blade’, tu sais ? Si jamais vous lisez les bandes dessinées, elles sont toujours en train de changer…Malheureusement, le [comic book series] n’a jamais duré aussi longtemps. »

Donc, ça ressemble à Marvel Lame, sous la direction de Bassam Tariq, tenteront de mélanger les choses de toutes les manières possibles. Bien que le cinéaste prétende qu’il n’y a pas de « canon », il y a certains éléments auxquels le public et les fans s’attendent, tels que Blade étant le Daywalker et possédant toutes les forces des vampires sans aucune de leurs faiblesses. Sauf la soif. Il y a aussi son ensemble et son épée noirs, souvent en cuir, que beaucoup espèrent sans aucun doute voir la star Mahershala Ali porter et manier.

On sait très peu de choses actuellement sur Lame, qui, selon certaines rumeurs, sera intitulé Blade: The Vampire Slayer, avec clair de lune la star Mahershala Ali est le seul acteur attaché au projet jusqu’à présent. Bien qu’Ali ne soit pas étranger au genre du film de bande dessinée, l’acteur a expliqué dans le passé exactement pourquoi il était attiré par le titulaire du Lame redémarrez en particulier en disant: « Puisqu’ils discutaient de sa remise en état, je voulais juste être pris en considération parce que j’avais définitivement un lien, du moins dans mon esprit, avec Wesley Snipes qui retournait au lycée. »

« Je viens de l’aborder comme quelqu’un qui voulait vraiment assumer cela [Blade] rôle et aborder ça… J’aime que ce soit plus sombre », a-t-il poursuivi. « C’est tout en termes de ton. Il est un peu plus sombre que certains des autres et donc cet élément m’attirait. »

Veilleurs l’écrivain Stacy Osei-Kuffour a récemment été sollicitée pour écrire le script, et tandis que Lame n’a pas encore de date de sortie, le film a récemment été placé sur le calendrier Marvel entre les suites à venir Panthère noire : Wakanda pour toujours et Les Merveilles dans le cadre de la phase 4. Cela nous vient de The Playlist.

