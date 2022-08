Le directeur d’automne de Lionsgate a utilisé Deepfake Tech pour supprimer plus de 30 bombes F pour la cote PG-13

Déterminé à attirer autant de spectateurs que possible, Lionsgate a utilisé la technologie moderne pour transformer le thriller Tomber d’un film classé R dans une version PG-13. Le film avait été tourné alors que le studio souhaitait acquérir les droits de distribution d’une sortie en salles aux États-Unis. Étant donné qu’il s’agit d’un film déchirant sur deux jeunes femmes terrifiées faisant face à un grand danger alors qu’elles sont bloquées au sommet d’une tour radio, des bombes F ont été dispersées tout au long du dialogue.

C’était un problème pour Lionsgate, car le film sous cette forme aurait garanti une cote R. S’il n’y avait pas eu autant de langage dur, Tomber pourrait recevoir une sortie PG-13 qui pourrait augmenter les ventes de billets lorsque le film arrivera en salles. Une option aurait été de refaire ces scènes avec un dialogue différent, bien que cela aurait été une entreprise coûteuse. L’option la moins chère et la plus rapide consiste à utiliser la technologie numérique pour retirer les bombes F, donc pour nettoyer le film pour Lionsgate, c’est apparemment ce que le réalisateur Scott Mann a fait.

Par Variété, Mann se trouve être co-PDG de Lawless, une société qui utilise un système basé sur TrueSync AI pour améliorer le doublage des films à sortir dans différentes langues. C’est similaire à la technologie populaire « deepfake » qui a été utilisée pour imaginer certains acteurs dans différents rôles avec TrueSync modifiant les mouvements de la bouche pour correspondre au dialogue audible. Mann s’est rendu compte qu’il pouvait utiliser cette technologie pour se débarrasser du langage grossier dans Tomber.

« Pour un film comme celui-ci, nous ne pouvons pas le refaire. Nous ne sommes pas un grand mât de tente… nous n’avons pas les ressources, nous n’avons pas le temps, plus que toute autre chose », déclare Mann à propos du petit budget du film. « Ce qui a vraiment sauvé ce film et l’a amené à un public plus large, c’est la technologie. »

Il a ajouté: «Lorsque nous tournions le film, nous ne savions pas si nous étions R ou si nous étions PG-13, alors j’ai dit le mot F tellement de fois que je pense que Scott voulait me tuer en poste quand nous étions essayer d’obtenir une cote PG-13. Gardner a dit.

« Maintenant, nous sommes maintenant coincés sur cette stupide tour flippante au milieu de nulle part », dit maintenant le personnage de Virginia Gardner dans une scène redoublée du film.

La chute met deux femmes à 2 000 pieds au-dessus du sol

Tomber étoiles Grace Caroline Currey (Shazam !), Virginie Gardner (Les fugues de Marvel), Mason Gooding (Pousser un cri) et Jeffrey Dean Morgan (Les morts qui marchent). Le film sortira dans les salles de cinéma le vendredi 12 août. Il reste au moins un soupçon de jurons, car, officiellement, il a été classé PG-13 pour « images sanglantes, péril intense et langage grossier ». Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle et le synopsis ci-dessous.