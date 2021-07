Le directeur artistique vétéran d’Assassin’s Creed rejoint les studios Haven, partenaires de PlayStation

Raphael Lacoste, un développeur Ubisoft qui fait partie de l’entreprise depuis 16 ans, a annoncé son départ de l’éditeur plus tôt cette semaine. Lacoste était directeur artistique de la série Assassin’s Creed depuis une dizaine d’années, aidant à donner vie à des titres tels que Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed Origins et le dernier opus Assassin’s Creed Valhalla. Il est sûr de dire que Lacoste aura eu un impact significatif sur l’une des propriétés les plus populaires du jeu.

Bonjour à tous, Ce n’est pas sans émotions que je dois vous dire qu’après 8 assassins, 16 ans chez Ubisoft j’ai décidé de mettre les voiles vers de nouvelles aventures et de nouveaux défis. 1/3 pic.twitter.com/ZynG1pXoK9 — Raphaël Lacoste (@raphaellacoste) 21 juillet 2021

Fait intéressant, il a été confirmé que Lacoste s’engage avec Haven Studios. Les lecteurs réguliers peuvent reconnaître le nom; c’est le développeur nouvellement formé dirigé par son collègue vétéran Jade Raymond. Haven Studios est soutenu par Sony pour créer une exclusivité PlayStation 5.

C’est toujours très premiers jours, mais on ne peut nier le talent et l’expérience qui forment l’épine dorsale de Haven Studios – et Lacoste va certainement ajouter à cela. Pour plus d’informations sur qui travaille chez Haven Studios, nous avons écrit un aperçu il y a quelques semaines à peine.