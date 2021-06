Le dinosaure australien record était aussi long qu’un terrain de basket

Un long cou nouvellement décrit dinosaure la longueur d’un terrain de basket et les hanches de la hauteur d’un immeuble de deux étages sont la plus grosse bête à avoir jamais marché en Australie, selon une nouvelle étude.

Les paléontologues ont découvert l’énorme créature – un titanosaure, le plus grand des dinosaures sauropodes à long cou – dans l’outback du Queensland. Ils l’ont nommé Australotitan cooperensis, ou « le titan du sud du Cooper » – un clin d’œil au système de Cooper Creek où il a été trouvé. Mais l’équipe l’appelle « Cooper » pour faire court.

Lorsqu’il était vivant, Cooper aurait atteint environ 6,5 mètres de haut à la hanche et mesurait jusqu’à 30 mètres de son museau au bout de sa queue. Il pesait probablement entre 25 et 82 tonnes (23 et 74 tonnes), soit l’équivalent de 1 400 rouges kangourous , les chercheurs écrit dans un article de blog . Ces mesures signifient que le Cooper mangeur de plantes se classe parmi les 10 à 15 plus grandes espèces de dinosaures au monde, ont déclaré les chercheurs.

Les restes de Cooper ont été découverts pour la première fois en 2004 par Sandy Mackenzie, 14 ans, le fils de l’auteur principal de l’étude Robyn Mackenzie, directeur du musée d’histoire naturelle d’Eromanga. Les gigantesques os fossilisés du dinosaure se trouvaient dans la formation de Winton, à l’ouest de la ville d’Eromanga, et les chercheurs ont passé une grande partie de ce temps à creuser et à étudier ses nombreux os fossilisés.

« Assurer Australotitanien était une espèce différente, nous devions comparer ses os à ceux d’autres espèces du Queensland et du monde », étudie le premier auteur Scott Hocknull, paléontologue des vertébrés et conservateur principal de la géologie au Queensland Museum de Brisbane, dit dans un communiqué . « Ce fut une tâche très longue et laborieuse. »

Pour accélérer le processus, les chercheurs ont utilisé la technologie de numérisation 3D pour numériser chaque os, puis ont comparé les analyses avec les os d’autres sauropodes. « Les scans 3D que nous avons créés m’ont permis de transporter des milliers de kilos environ [of] os de dinosaure dans 7 kilogrammes [15.4 lbs.] ordinateur portable », a déclaré Hocknull. « Mieux encore, nous pouvons désormais partager ces analyses et connaissances en ligne avec le monde. »

Image 1 sur 7 Le paléontologue Scott Hocknull et le directeur du Musée d’histoire naturelle d’Eromanga et paléontologue Robyn Mackenzie tiennent une reconstruction 3D de l’humérus de Cooper (os supérieur de la jambe avant). (Crédit image: Rochelle Lawrence) Image 2 sur 7 Cooper et ses proches parents. Les os verts représentent ceux qui ont été récupérés. (Crédit image : Scott Hocknull/Musée du Queensland) Image 3 sur 7 Une reconstitution virtuelle de Cooper se tenant à côté de l’autoroute des dinosaures, à l’échelle humaine. (Crédit image : Scott Hocknull/Musée du Queensland) Image 4 sur 7 Des élèves de l’école publique d’Eromanga se mesurent à une réplique du fémur (os de la cuisse) de Cooper au Musée d’histoire naturelle d’Eromanga. (Crédit image: Steve Young) Image 5 sur 7 Une image numérique du dinosaure nouvellement décrit, Australotitan cooperensis, à côté de son site de fouilles. (Crédit image : Musée d’histoire naturelle d’Eromanga) Image 6 sur 7 Robyn Mackenzie, directrice et paléontologue du musée d’histoire naturelle d’Eromanga, est assise à côté des fossiles du musée. (Crédit image: Steve Young) Image 7 sur 7 Le paysage dans « Cooper Country », où Cooper a été trouvé. (Crédit image: Rochelle Lawrence)

L’analyse de l’équipe a révélé que Cooper était étroitement lié à trois dinosaures sauropodes précédemment découverts – Wintonotitan, Diamantinasaurus et Savannasaurus – à qui fossiles ont également été trouvés dans la formation de Winton et remontent à environ 96 millions à 92 millions d’années, au cours de la Période crétacée .

« Nous avons découvert que l’Australotitan était le plus grand de la famille, suivi par le Wintonotitan avec de grandes hanches et de longues jambes, tandis que les deux plus petits sauropodes, Diamantinasaurus et Savannasaurus, étaient de plus petite taille et fortement attachés », a déclaré Hocknull.

De plus, la découverte d’un site rocheux dans l’outback du Queensland, de près de 100 m de long, semble avoir été une autoroute des sauropodes, « où les dinosaures marchaient le long de la boue et des os dans le sol mou », a déclaré Hocknull. Certains des os de Cooper ont même été écrasés, probablement sous le poids lourd d’autres sauropodes, qui ont également laissé leurs empreintes fossilisées sur l’autoroute, ont écrit les chercheurs dans le blog.

L’étude a été publiée en ligne lundi 7 juin dans la revue PairJ .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.