Le développeur MultiVersus taquine l’ajout de Walter White de Breaking Bad

Breaking Bad Le protagoniste Walter White a peut-être réussi à vaincre des ennemis néfastes comme Gustavo Fring, mais comment se comparerait-il à Batman, Shaggy, Gizmo et Bugs Bunny ? Si le personnage joué par Bryan Cranston entre dans le jeu de combat croisé MultiVersus, les fans pourraient en fait trouver la réponse à cette question. Sorti l’année dernière, MultiVersus est un jeu gratuit dans le style de Nintendo Super Smash Bros. la franchise. Inclus sont divers personnages de la bibliothèque Warner Bros. Discovery, ce qui a abouti à ce que la liste jouable du jeu se retrouve très aléatoire avec des combattants jouables allant de Iron Giant et Arya Stark à Steven Universe et Rick et Morty.

FILM VIDÉO DU JOUR

Sur les réseaux sociaux, il y a eu une campagne de fans populaire pour que Walter White soit ajouté à la liste du jeu en tant que personnage jouable. Étant donné que Sony détient les droits de Breaking Bad, certains problèmes de droits devront être réglés avant que cela ne se produise, mais les fans travaillent néanmoins à faire du rêve une réalité. Maintenant, par ComicBook.com, les fans ont été taquinés par l’artiste de personnages senior Dan Eder, qui a offert une réponse vague mais prometteuse à la suggestion de mettre Heisenberg dans le jeu.

« La seule façon pour moi de passer une bonne année 2023 est de voir Walter White rejoindre MultiVersus cette année-là », a tweeté un compte créé pour la campagne des fans.

« Attendez-vous à de bonnes choses », a directement répondu Eder.





Breaking Bad peut vivre sur d’autres supports

Jeux FTX

Alors que Bryan Cranston a repris le rôle de Walter White pour la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul l’année dernière, il n’est pas prévu de développer d’autres histoires dans ce monde pour le moment. Cela pourrait signifier que les fans ne verront plus Walter dans d’autres émissions de télévision, mais cela ne signifie bien sûr pas que nous ne voyons plus le personnage. Il peut théoriquement apparaître dans d’autres médias, comme dans le monde du jeu vidéo, peut-être avec Cranston reprenant le rôle en faisant un travail de voix off. Dans tous les cas, il semble que la campagne des fans ait en fait le MultiVersus développeurs envisagent une renaissance de Heisenberg en le faisant entrer dans le jeu.

Breaking Bad diffusée pendant cinq saisons de 2008 à 2013. Créée par Vince Gilligan, la série suit Cranston dans le rôle de Walter White, un professeur de chimie au lycée qui s’associe à un ancien élève (Aaron Paul) pour produire de la méthamphétamine de haute qualité comme moyen de payer pour ses factures médicales, pour développer un goût pour la construction d’un empire dans la pègre. La série a été un immense succès, recueillant une pléthore d’Emmys et un succès généralisé. Sa série dérivée, Tu ferais mieux d’appeler Saulterminé cette année, alors qu’une suite de film, El Camino: un film Breaking Bada frappé Netflix en 2019.