Le développeur derrière PUBG travaille déjà sur l’inclusion du solo classé

À travers les titres en ligne, le ‘classés‘sont largement connus. Cette modalité, en charge de faire correspondre les joueurs en fonction de leur niveau, est la garantie que des millions d’utilisateurs investissent des heures et des heures de leur temps à se développer en tant que joueurs, comme cela se produit dans des œuvres de la nature Dota 2, League of Legends, Foyer et, bien sûr, la Battle Royale contemporaine. Parmi ceux-ci, il faut inévitablement ajouter à PUBG, la genèse de la vague actuelle allusive au genre qui, bientôt, ajoutera une mécanique très demandée par la communauté.

Y faisant allusion, PUBG Corp. partagé via son compte Twitter une mise à jour sur classés en solitaire, puisqu’ils reconnaissent que les demandes à cet égard ont été nombreuses. “Nous voulons vous faire savoir que nous avons entendu votre demande haut et fort., et nous travaillons activement sur la meilleure façon d’ajouter un solo classé sans nuire à la santé des autres paires et modes.. Nous vous tiendrons au courant dès que de plus amples informations seront disponibles, mais nous voulions d’abord vous en informer ici. Merci pour vos commentaires continus!“, ont-ils commenté.

Par conséquent, les joueurs de PUBGBien que vous n’ayez pas encore de date de calendrier à marquer, vous pouvez être sûr que l’équipe travaille déjà à vous donner la possibilité de mettre vos compétences individuelles à l’épreuve et de l’enregistrer. Enfin, nous rappelons que le titre est disponible pour PC, Xbox One et PlayStation 4, ainsi qu’il a des versions pour téléphones mobiles sur iOS et Android.

