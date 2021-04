Le développeur de l’abandon de PS5 insiste sur le fait que ce n’est pas Hideo Kojima déguisé

Blue Box Game Studios, le développeur de la prochaine exclusivité PlayStation 5 Abandoned, a publié une déclaration insistant sur le fait que ce n’est pas Hideo Kojima déguisé. Bien qu’une grande partie des spéculations ait été faite en plaisantant, les fans avaient remarqué quelque chose de louche dans l’annonce du jeu de survie sur le blog PlayStation – et se demandaient s’il y avait plus que ce que les yeux pensaient de l’histoire. Le journaliste bavard Jeff Grubb a ensuite rapidement versé de l’eau fraîche sur les gags, affirmant que la Xbox était en pourparlers pour signer le prochain titre de l’homme Metal Gear.

Voici ce que le développeur néerlandais avait à dire: «Nous avons reçu plusieurs courriels concernant la rumeur Hideo Kojima. Nous n’avons aucune association avec Hideo Kojima et nous ne prétendons pas avoir d’association et nous n’avons pas l’intention de revendiquer une telle déclaration. Nous sommes un petit groupe de développeurs travaillant sur un titre passionné sur lequel nous voulions travailler depuis longtemps. Nous avons aidé d’autres studios dans le passé avec leurs projets et nous voulions travailler sur notre tout premier grand projet. S’il est vrai que nous avons travaillé sur de petits projets dans le passé, nous ne l’avons certainement pas utilisé à des fins de marketing. Nous espérons que cela a clarifié cette question et espérons vous voir tous dans notre toute première révélation de gameplay d’Abandonné. »

Nous sommes un peu désolés pour l’équipe ici, mais cela a finalement attiré beaucoup d’attention sur son jeu, la première bande-annonce ayant attiré plus de 300000 vues sur la chaîne YouTube officielle de PlayStation. Comme le dit le vieil adage: toute presse est bonne presse.