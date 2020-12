Le développement de Bayonetta 3 se déroule bien … c’est ce que dit Kamiya

Platinum Games n’oublie pas ses projets, mais malheureusement, le développement de Bayonetta 3 nous rappelle (et beaucoup) Scalebound.

Vous souvenez-vous quand, en 2017, ils nous ont montré le logo de la troisième partie de Bayonetta pour Nintendo Switch? Eh bien, si vous ne vous en souvenez pas, c’est compréhensible, car la vérité est que beaucoup de temps s’est écoulé et que la chose continue sans nous laisser aucune information. Cependant, les gars de Platinum Games voulaient nous donner un peu de lumière et d’espoir sur le développement de Bayonetta 3.

Dans une interview spéciale que le magazine Famitsu a faite à plusieurs développeurs de jeux vidéo, Hideki Kamiya, en charge du titre dont nous parlons, a laissé quelques mots aux fans. La vérité est que c’est quelque chose que nous lisons depuis longtemps et ça commence à sentir un peu comme «je ne sais pas quoi dire». Il a littéralement dit (merci pour la traduction anglaise de Gematsu):

Tout d’abord, je sais qu’il y a beaucoup de gens préoccupés par Bayonetta 3, d’autant plus qu’il n’y a pas eu de nouvelles informations depuis son annonce, mais les nouveaux systèmes vérifient et développent [del juego] Ils vont très bien, alors attendez calmement.

Oui, nous sommes vraiment confrontés à un commentaire qui en dit moins qu’un politicien. Mais c’est ce qu’il y a. Le problème est que ce développement si silencieux et, surtout, si long, nous rappelle trop le titre qui a déjà été annulé pour Xbox: Scalebound. Cette annulation, en plus de donner lieu à la ñardfaceCela nous a laissé un mauvais goût dans la bouche et une longueur de nez. Et ce n’est pas que nous voulons être des oiseaux de mauvais augure … mais la façon dont les choses se passent, cela commence à suivre le même chemin.

Espérons que nous nous trompons et que Platinum Games nous montre quelque chose sur Bayonetta 3 et, comme Kamiya lui-même le confirme, son nouveau projet qui n’a toujours pas de nom.