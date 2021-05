Le détecteur de particules CODEX-b est en cours de construction en Galice et est l’un des meilleurs atouts du CERN pour faire de la nouvelle physique

Le LHC, le gigantesque accélérateur de particules de 27 km de circonférence du CERN à la frontière franco-suisse, est l’un des les machines les plus sophistiquées créé par l’homme. Son rôle dans la découverte du boson de Higgs et, espérons-le, également dans de futures découvertes tout aussi pertinentes, est incontestable.

Curieusement, si on y regarde de près on se rendra compte qu’il vit avec plusieurs machines, si possible, encore plus complexes qu’elle, qui, en plus, sont capables de prendre le rôle de leader: détecteurs. Ces appareils sont responsables de la lecture et de la collecte des informations provenant des collisions de protons, et le volume de données qu’ils fournissent aux scientifiques est monstrueux.

En un an de travail, les détecteurs fournissent aux chercheurs plusieurs dizaines de millions de gigaoctets d’informations qui doivent être traitées avec soin

Au cours d’une année de travail, CMS, ATLAS, ALICE, LHCb, TOTEM, MoEDAL et LHCf, les sept détecteurs dont dispose le LHC, fournissent aux chercheurs plusieurs dizaines de millions de gigaoctets d’informations qui doivent être soigneusement traitées et analysées pour en extraire de nouvelles connaissances . Ce sont en quelque sorte les caméras qui nous permettent de voir que s’est-il passé dans chaque expérience.

L’analyse de cet énorme volume d’informations est le meilleur outil pour les chercheurs pour développer une nouvelle physique. Et c’est précisément cette meilleure compréhension tant attendue des lois qui régissent l’univers que les scientifiques développent des accélérateurs de particules plus énergétiques et lumineux, ainsi que de nouveaux détecteurs encore plus sophistiqués que ceux dont ils disposent déjà. Comme CODEX-b.

Cette illustration recrée ce qui s’est passé lors de l’une des collisions qui ont eu lieu dans la chambre de l’expérience ATLAS. Les particules résultant de la collision voyagent entre plusieurs millimètres et plusieurs mètres de distance avant de se désintégrer.

CODEX-b: le détecteur de particules « made in Galicia »

Les détecteurs ont l’énorme responsabilité, comme nous venons de le voir, d’identifier les particules qui prennent naissance après chaque collision et de mesurer leurs propriétés. Le problème est que certains d’entre eux sont insaisissables. En fait, ils le sont tous, mais certains sont si insaisissables que n’ont pas encore été détectés, donc pour le moment nous sommes obligés de les considérer comme des particules hypothétiques couvertes par les prédictions que notre théorie de la physique des particules nous permet de faire.

le particules à vie longue Ils appartiennent à ce groupe de particules hypothétiques que les physiciens veulent traquer. La raison pour laquelle ils sont si intéressants est qu’ils pourraient jouer un rôle clé dans notre compréhension de certains des phénomènes cosmologiques que nous ne comprenons toujours pas bien, comme, par exemple, ce qui s’est passé lors des premiers moments de la formation de l’univers. et comment il a évolué jusqu’à ce qu’il acquière sa composition actuelle.

Le problème est que les détecteurs avec lesquels le LHC travaille en étroite collaboration ne sont pas capables de les détecter. Les trouver nécessite une mise au point un nouveau détecteur qu’il a les caractéristiques idéales pour identifier les propriétés que les physiciens prévoient qu’ils pourraient avoir. Et c’est précisément ce que fait un groupe de chercheurs de l’Institut galicien de physique des hautes énergies (IGFAE).

CODEX-b sera installé parallèlement à l’expérience LHCb et aura la mission difficile de trouver des particules à vie longue

Lorsqu’il sera prêt, le détecteur CODEX-b sera installé parallèlement à l’expérience LHCb et aura pour mission difficile de trouver particules à vie longue. Peut-être que ce sera le cas, ou peut-être pas, mais, dans tous les cas, les scientifiques croient qu’il s’agit d’un outil crucial qui nous permet soit de les trouver, soit de se débarrasser de leur existence dans un délai maximum d’une décennie. Quoi qu’il arrive, quel qu’en soit le résultat, cette expérience nous permettra de faire un autre pas en avant.

Actuellement, les chercheurs de l’IGFAE ne construisent pas le CODEX-b; travaillent sur CODEX-beta, un prototype de CODEX-b plus petit et moins cher qui a également une mission très importante: démontrer que la technologie de détection de cet appareil est viable et effectuer des analyses préliminaires. CODEX-beta sera prêt, si tout va bien, dans deux ans, et quand il aura accompli sa tâche, il commencera la mise au point de CODEX-b dans l’espoir de développer cette nouvelle physique tant attendue.

Images | CERN

Plus d’informations | Institut galicien de physique des hautes énergies