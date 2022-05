Le détail dans la nouvelle bande-annonce de Thor : Love and Thunder que très peu ont remarqué

in

Ils ont présenté la première bande-annonce complète de Thor : Love and Thunder, mais peu de gens ont vu un détail important. De quoi s’agit-il?

© Studios MarvelLe détail dans la nouvelle bande-annonce de Thor : Love and Thunder que très peu ont remarqué.

Thor : Amour et tonnerre sortira ensuite en salles 8 juillet comme la prochaine version de l’univers cinématographique Marvel sur grand écran. Lundi soir, sa première bande-annonce complète est arrivée, qui avançait des détails importants de son intrigue, mais les fans qui l’ont apprécié via les réseaux sociaux ont remarqué un détail très spécial dans le super-héros.

Taika Waititi revient en tant que réalisateur au MCU dans une nouvelle aventure qui suit le personnage joué par Chris Hemsworth, qui décide d’aller après la recherche de la paix intérieure. Cependant, cela est interrompu par l’apparition de Gorr, le méchant caractérisé par balle chrétienne, qui cherche l’extinction de tous les dieux. Pour cette raison, le dieu du tonnerre doit demander l’aide de Valkyrie, Korg et son ex-petite amie Jane Foster, maintenant Mighty Thor en possédant la capacité de manier Mjolnir.

Au cours du week-end, les comptes officiels de la franchise et du film ont révélé aux fans que le grand aperçu serait vu lors du match 4 de la finale de la NBA Eastern Conference, il pourrait donc arriver à tout moment. Enfin, la bande-annonce tant attendue a été publiée et célébrée par les fans, même si la scène finale est celle qui a suscité le plus de commentaires.

Zeusjoué par Russell Crowe, ont enchaîné Thor et décide d’enlever son costume, mais il n’y avait rien sous lui et il est laissé complètement dans des vêtements mineurs devant les personnes présentes. Alors que cette partie a fait rire, les fans ont regardé mieux que quiconque et ont noté que le dieu du tonnerre a un tatouage sur le dos avec les cornes mythiques de Loki, son frère.

Après des années d’affrontements entre eux, les deux Thor Quoi Loki ils ont commencé une nouvelle relation en tant que famille, mais malheureusement, le dieu de la tromperie a été tué par Thanos en Avengers : Guerre à l’infini (2018). Dans sa série sur Disney+ nous savons qu’une version passée de lui est toujours en vie et a fait irruption dans le multiversil y a donc de sérieuses chances que les frères se retrouvent.

