Le dernier né de Logitech est une webcam pour enregistrer le tableau et montrer ce qui est écrit dans les appels vidéo

Logitech BCC950 ConferenceCam - Webcam - PIZ - couleur - audio - Hi-Speed USB

La vidéoconférence en petits groupes est désormais possible à petit prix et en toute simplicité. Associe qualité vidéo et clarté audio avec sa caméra HD 1080p/30 ips et son haut-parleur duplex intégral de haute qualité pour la vidéoconférence professionnelle. Les groupes peuvent désormais collaborer par vidéo depuis n'importe où, sans avoir à se disputer un créneau pour pouvoir profiter de la salle de réunion équipée ou se tasser autour d'un seul ordinateur pour une simple réunion en vidéoconférence.