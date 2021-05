Le dernier message de Jennifer Lopez sur les réseaux sociaux est-il un hommage à Ben Affleck?

Cadeaux.com Idée Cadeau Homme : Verre à Whisky personnalisé Prénom & Message

Vous cherchez un cadeau unique et élégant et vous avez un amateur de whisky dans votre entourage ? Vous pouvez être certain que ce verre à whisky personnalisé est exactement le cadeau qu'il vous faut. Les amateurs d’alcool fort ont tout un rituel : la bonne bouteille, le bon verre, les glaçons ou non, et le bon fauteuil pour la dégustation. Offrez en connaisseur ce verre à whisky gravé. Ajoutez le nom du destinataire, un petit message personnel et rendez encore plus spécial tout son rituel ! Son whisky aura bien meilleur goût dans ce verre tumbler : doté d'une belle finition et orné d'une gravure fine et profonde de votre message, c'est un bel objet unique de décoration de table. Pour les amoureux de whisky et de cognac, il fera un cadeau de choix en toute occasion, que ce soit pour la Fête des pères, la fête des grands pères, à Noël, pour un anniversaire, ou simplement un cadeau homme pour faire plaisir. Pour une expérience de dégustation optimale, ajoutez notre coffret de pierres à Whisky en basalte, parfaites pour rafraîchir votre boisson sans la diluer.