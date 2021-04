Le dernier journal des développeurs de Returnal discute des ennemis et des boss, montre un nouveau gameplay

Le dernier (et probablement le dernier) épisode du HouseCast est ici. Cette série de journaux de développement a mis en lumière Returnal, le prochain jeu de tir de science-fiction du studio finlandais Housemarque. Chaque épisode contient des informations de l’équipe, ainsi que des extraits de nouvelles images de gameplay. Le plus récent concerne les ennemis et les boss que vous affronterez sur Atropos, la planète sur laquelle Selene se retrouve prise dans un cycle sans fin.

Nous avons déjà entendu un peu parler des ennemis grâce au PlayStation Blog, mais il est bon d’entendre le directeur du jeu, Harry Krueger, parler de leur inspiration et de la façon dont ils vous défieront en tant que joueur. Le plus intéressant est peut-être le bref aperçu du gameplay, qui semble toujours aussi mouvementé et rapide. Il y a aussi un art conceptuel impressionnant, montrant certains des boss que nous ne parviendrons pas à conquérir. Je ne peux pas attendre.

Returnal est dans moins de deux semaines maintenant et sera lancé exclusivement sur PlayStation 5 le 30 avril.