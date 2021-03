Le dernier épisode de WandaVision durera moins longtemps que prévu

L’attente pour la fin de WandaVision sur Disney + est de plus en plus grande! La série Marvel se prépare à publier l’épisode 9 ce vendredi, dans ce qui sera la clôture définitive de l’histoire. Les angoisses du public Elles sont aussi grandes que les questions auxquelles l’émission de Jac Schaeffer n’a pas encore répondu. Face à tant d’inconnues, un chapitre plus long que d’habitude était attendu, mais dans les dernières heures, la durée a été divulguée et ce sera plus court que prévu. De quoi s’agit-il?

L’émission qui fait fureur depuis sa première le 15 janvier a progressé petit à petit avec une intrigue de plus en plus convaincante. Leurs communiqués étaient laconiques, mais ils ont tous ajouté des informations clés. Pour le moment, ils avaient une prolongation de 30, 37, 33, 35, 42, 38, 38 et 47 minutes respectivement. Ces chiffres incluent les crédits de sept minutes, entre lesquels il y avait deux scènes post-crédits dans les derniers épisodes.







Combien de temps le dernier épisode 9 de WandaVision sera-t-il sur Disney +?

La fin du chapitre 8 a laissé au moins 11 questions importantes auxquelles WandaVision doit répondre à la fin. C’est pourquoi il a été envisagé que l’épisode 9 durera beaucoup plus longtemps que les précédents. Cependant, comme il a récemment été divulgué, il disposera de 50 minutes (crédits compris) pour clôturer définitivement la série.

Penser ici sera que WandaVision sera en mesure de répondre à tout ce qu’il reste encore 50 minutes – Diogo | WandaVision ᱬ Spoilers (@rogersxqueen)

1 mars 2021





« Je ne comprends pas comment ils vont mettre fin à Wandavision en seulement 50 minutes », étaient quelques-unes des réactions des fans qui comprennent trop brièvement l’épilogue de WandaVision. La question est de savoir si toutes les inconnues auront une réponse ou s’il y aura des questions à résoudre lors des prochaines premières du MCU.

Une deuxième saison n’est pas prévue jusqu’à présent, comme le confirme Kevin Feige. Ce que le président de Marvel a affirmé, c’est que « Elizabeth Olsen va passer de WandaVision au film Doctor Strange ». De cette façon, toutes les extrémités libres restantes peuvent toujours être reprises par la prochaine bande Doctor Strange. Est-ce que ce sera le cas ou la série Disney + donnera-t-elle une fermeture complète?