Le dernier épisode de The Mandalorian taquine un plus grand lien avec la mythologie classique de Star Wars

Le mandalorien la saison 2 vient de taquiner les débuts en direct d’un autre favori des fans Guerres des étoiles caractère, avec une éventuelle introduction d’un autre. Le chapitre 13 est officiellement intitulé, Les Jedi, et il a finalement introduit la version live-action d’Ahsoka Tano, qui était jouée par Rosario Dawson. Son introduction soulève une toute nouvelle série de questions sur l’avenir de la série et sur le fait de savoir si elle reviendra ou non, ou si elle aura un rôle élargi dans une autre série possible de Disney +. Il y a SPOILERS pour Le mandalorien saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Din Djarin a été chargé de trouver Ahsoka Tano pour recevoir de l’aide pour l’enfant (qui a un vrai nom maintenant). Djarin localise Tano et ils finissent par travailler ensemble, bien qu’elle ne puisse pas offrir trop d’aide avec l’enfant trouvé. Elle est capable de communiquer avec lui et donne Mando, avec Guerres des étoiles fans du monde entier, des informations cruciales sur l’enfant et son histoire. Cependant, lorsque Mando aide Tano dans sa mission, nous apprenons exactement comment elle s’intègre dans le Guerres des étoiles univers en direct.

Ahsoka Tano était sur Corvus pour chercher des informations sur le Grand Amiral Thrawn. Thrawn est évoqué par son nom dans Le mandalorien Chapitre 13, qui va exciter beaucoup de fans hardcore. Thrawn est un officier impérial qui a été présenté pour la première fois dans le roman de Timothy Zahn, Heir to the Empire. Le roman a deux suites, qui composent la trilogie Thrawn. Les fans ont attendu longtemps pour voir le personnage sur grand ou petit écran. Il y avait de fortes rumeurs selon lesquelles le personnage allait apparaître dans La montée de Skywalker.

Avec le grand amiral Thrawn élevé, Guerres des étoiles les fans iront plus que probablement directement à Ezra Bridger. Bridger a été vu pour la dernière fois avec Thrawn à la fin de Rebelles alors que les deux disparaissaient sur un Star Destroyer endommagé. Les fans n’étaient jamais certains de leur sort, mais il semble que Dave Filoni et son équipe se préparent à nous montrer ce qui s’est passé. La présence d’Ahsoka Tano était suffisante pour garder tout le monde excité Le mandalorien saison 2, mais il semble qu’il y ait beaucoup plus à l’horizon.

Ahsoka Tano obtiendra-t-elle sa propre série Disney + en direct? À ce stade, il semble que tout soit possible, grâce au succès de Le mandalorien. Si cela se produit, nous verrons probablement des versions en direct de Grand Admiral Thrawn et Ezra Bridger. Quant à savoir si cela se produira ou non, seul Lucasfilm le sait avec certitude. Quoi qu’il en soit, le chapitre 13 de Le mandalorien s’est avéré être l’un des épisodes les plus instructifs de la courte histoire de l’émission. Cela étant dit, il y a beaucoup plus de questions que de réponses pour le moment, et les spéculations vont se répandre partout. Vous pouvez vous rendre sur le site Web officiel de Disney + pour diffuser Le mandalorien saison 2.

