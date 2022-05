Le dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things dure plus de deux heures

Ceci est votre avertissement officiel pour vous exciter pour la saison quatre de Choses étranges.

Le prochain épisode devrait tomber dans quelques jours – le vendredi 27 mai si vous avez encore besoin de marquer votre calendrier – et les créateurs de l’émission, Matt et Ross Duffer ont laissé tomber de nouvelles informations très alléchantes.

S’adressant à The Wrap, Choses étranges Les créateurs des Duffer Brothers ont révélé que deux épisodes de la saison à venir seront en fait des longs métrages.

C’est vrai, les amis. Deux épisodes seront aussi longs que les films réels.

Alors que l’on savait déjà que la prochaine saison comporterait des épisodes plus longs et plus nombreux, les Duffer Brothers n’avaient pas encore révélé combien de temps certains d’entre eux dureraient.

« [Episodes] sept et neuf en particulier sont des films », a déclaré Matt Duffer à The Wrap.

« Et neuf est un long film », a-t-il ajouté.

Les frères Duffer n’ont pas confirmé exactement la durée des épisodes, mais Ross Duffer a admis « que cela fait plus de deux heures ».

Crédit : Netflix.

Il a ajouté: « C’est un gros. »

Les créateurs de génie de la télévision ont ensuite expliqué pourquoi Choses étranges 4 serait la plus grande saison à ce jour.

« Cela était en grande partie lié au fait que nous avions des personnages répartis dans trois endroits et que nous avions beaucoup plus d’intrigue », a déclaré Matt Duffer.

« Cela doit être le quadruple de l’intrigue que nous avions dans la saison trois. C’était notre saison amusante à succès. Cette saison, nous savions que la saison cinq allait être la dernière, nous avons dû commencer à en révéler beaucoup. »

Cette partie a du sens. À la fin de la troisième saison, nous avons vu Joyce, Will, Eleven et Jonathan faire leurs valises et laisser Hawkins et le reste du gang derrière eux.

À la toute fin, il a été révélé que Hopper s’était en quelque sorte retrouvé dans une prison russe.

« Plus nous écrivions, plus nous réalisions que nous avions besoin de plus de temps pour que ces révélations arrivent, pour que ces intrigues fonctionnent », a déclaré Matt Duffer à The Wrap.

Crédit : Netflix.

« À mi-chemin, nous savions que nous devions demander neuf épisodes à Netflix au lieu de huit et lorsque nous avons commencé à tourner, nous avons réalisé : ‘Oh, ce sont des épisodes très longs’. »

Eh bien, les gars, vous n’aurez précisément aucune plainte de notre part.

Oh, et tout le monde: avec la prochaine saison dans seulement une semaine, vous avez amplement le temps de vous gaver des saisons un, deux et trois si vous avez besoin d’un rafraîchissement.