Le dernier d’Amazon est un salon de coiffure londonien avec des coupes de cheveux en réalité augmentée et des paiements QR

Salon Amazon C’est la dernière idée de la gigantesque Amazonie. Ce n’est pas un nouveau service de vente, ce n’est pas un appareil électronique, ni un supermarché sans caissiers. Il s’agit plus de un coiffeur et avec son ouverture à Londres, la société cherche à tester «les dernières technologies de l’industrie».





Au cours des dernières années, Amazon a expérimenté différents types de lieux réels d’interagir avec les consommateurs et de proposer de nouvelles façons de le faire. L’exemple clair que nous avons avec Amazon Go, votre magasin sans caissiers. Ils ont également ouvert des magasins où ils vendent des produits de la boutique en ligne ou ont expérimenté des paniers intelligents. Le salon Amazon est le suivant.

Un lieu d’expérimentation

Comme le rapporte Amazon lui-même, il ne s’agit pas d’un programme pilote pour ouvrir de nouveaux coiffeurs à l’avenir. C’est simplement un lieu d’expérimentation pour tester de nouveaux produits et technologies.

Le magasin est situé sur Brushfield Street à Londres et a un taille d’environ 140 mètres places à deux étages. Ce n’est pas un gros problème, même si l’entreprise assure qu’il s’agit d’un magasin rempli de technologies. Elena Lavagni, propriétaire de Neville Hair & Beauty, un salon indépendant basé à Londres, sera chargée d’effectuer les coupes de cheveux elles-mêmes.

Mais que peut-on faire exactement ici? Amazon dit que les utilisateurs, par exemple voir en réalité augmentée à quoi ressemblerait une coupe de cheveux ou s’ils le teignent d’une certaine couleur. Une fois la coupe ou la couleur choisie, le coiffeur se chargera de la réaliser.

Ils ont également inclus un la technologie pour «pointer et apprendre». Grâce à cela, le client pointe du doigt un produit spécifique sur l’étagère et des vidéos et plus d’informations sur le produit apparaissent sur un écran à proximité. Et, bien sûr, la possibilité de l’acheter en ligne sur Amazon et de le ramener à la maison. Ce dernier grâce à des codes QR qui peuvent être scannés.

Pour le moment, il n’est pas possible de se faire couper les cheveux chez Amazon Salon. Le salon de coiffure n’a ouvert pour l’instant que pour les employés d’Amazon et ils attendent ouvert au public dans les semaines à venir.

Via | Amazone