Le dernier cycle de La Nina s’est terminé en mai, emportant avec lui ses effets de refroidissement, rapporte l’OMM

02 juin 2021 14:47:21 IST

Le phénomène météorologique La Nina a mis fin à son dernier cycle, a annoncé mardi l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU, prédisant des températures plus chaudes dans l’hémisphère nord. La Nina fait référence au refroidissement à grande échelle des températures de surface dans l’océan Pacifique équatorial central et oriental, qui se produit tous les deux à sept ans. L’effet a des impacts généralisés sur les conditions météorologiques dans le monde – généralement les impacts opposés au phénomène El Niño, qui a une influence sur le réchauffement des températures mondiales.

Mais les effets temporaires du refroidissement mondial de La Nina n’ont pas suffi à empêcher que 2020 soit l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées.

« Tous les événements climatiques naturels se produisent désormais dans le contexte d’un changement climatique induit par l’homme, qui augmente les températures mondiales, aggrave les conditions météorologiques extrêmes et impacte les précipitations saisonnières », a déclaré l’OMM.

Les conditions de La Nina sont en place depuis août-septembre 2020, selon les indicateurs atmosphériques et océaniques.

Le phénomène semble avoir culminé en octobre-novembre en tant qu’événement de force modérée.

La Nina « s’est terminée en mai », a déclaré l’OMM, ajoutant que des conditions neutres – ce qui signifie que ni El Nino ni La Nina ne sont en vigueur – sont susceptibles de dominer le Pacifique tropical au cours des prochains mois.

Il y a 78 pour cent de chances de conditions neutres dans le Pacifique tropical jusqu’en juillet, diminuant à 55 pour cent d’août à octobre, a déclaré l’OMM.

Faux sentiment de sécurité

L’OMM a déclaré que les températures de l’air au-dessus de la terre devraient être plus chaudes que la moyenne de juin à août « sur presque tout l’hémisphère nord ».

Cela est dû à la fin de La Nina et à des températures de surface de la mer largement supérieures à la moyenne causées par le réchauffement climatique.

« La Nina a un effet de refroidissement global temporaire, qui est généralement le plus fort au cours de la deuxième année de l’événement. Cela signifie que 2021 a démarré relativement bien, selon les normes récentes », a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.

« Cela ne devrait pas nous endormir dans un faux sentiment de sécurité qu’il y a une pause dans le changement climatique. »

L’observatoire de Mauna Loa à Hawaï est utilisé comme station de référence de référence pour mesurer les niveaux de dioxyde de carbone.

La moyenne mensuelle pour avril était de 419,5 parties par million, contre 416,45 ppm en avril 2020.

« Les concentrations de dioxyde de carbone restent à des niveaux record et continueront donc de stimuler le réchauffement climatique », a déclaré Taalas.

« Il y a 90 % de chances qu’au moins un an entre 2021 et 2025 devienne le plus chaud jamais enregistré.

« Cela délogerait 2016 – une année El Niño forte – du haut du classement. »

Saison des ouragans chargée à venir

Le 1er juin marque le début de la saison annuelle des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend jusqu’au 30 novembre.

L’année dernière a vu une saison atlantique record, avec 30 tempêtes tropicales nommées, dont 13 ouragans et six ouragans majeurs.

La porte-parole de l’OMM, Clare Nullis, a déclaré qu’une autre saison supérieure à la normale est attendue cette année, étant donné qu’El Niño, qui a tendance à supprimer l’activité des ouragans, est absent.

La National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis prévoit 13 à 20 tempêtes nommées cette année, dont entre six et 10 pourraient devenir des ouragans. Jusqu’à cinq d’entre eux pourraient devenir des ouragans majeurs.

Les tempêtes de l’Atlantique de 2020 ont fait au moins 400 morts et ont coûté 41 milliards de dollars de dommages.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂