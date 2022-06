Le dernier clip de Lightyear présente le compagnon inévitable des fans, Sox

Le dernier clip de la prochaine sortie de Pixar, Année-lumière, nous présente le chat robotique et le compagnon de Buzz, Sox. Le personnage, qui est exprimé par Peter Sohn, est sûr de s’enfuir avec le film et deviendra sans aucun doute un favori des fans ainsi que le jouet le plus en vogue de cette saison des fêtes – un peu comme le Space Ranger avant lui.

Le clip a été partagé sur les réseaux sociaux par Discussing Film (via Fandango) et nous offre un regard plus approfondi sur Lightyear. La séquence commence par un Buzz Lightyear (Chris Evans) solitaire activant son copain minou, Sox, qui révèle assez rapidement qu’il parle beaucoup trop et que Buzz aspire à nouveau à la solitude.

Heureusement pour Buzz, les Sox de Peter Sohn ne seront pas le seul compagnon à rejoindre l’intrépide Space Ranger dans sa première aventure solo loin du monde de Histoire de jouet. Le casting de soutien mettant en vedette dans Année-lumière aux côtés de l’acteur Marvel Chris Evans comprend Keke Palmer comme Izzy Hawthorne, Dale Soules comme Steel, Taika Waititi comme Morrison, Uzo Aduba comme Alicia Hawthorne, Mary McDonald-Lewis comme Qurinside, Efren Ramirez comme Diaz, Isiah Whitlock Jr. comme commandant Burnside et James Brolin dans le rôle de l’empereur Zurg.

Produit par Pixar Animation Studios et distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures et réalisé par Angus MacLane, Année-lumière agira à la fois comme un Histoire de jouet spin-off et un film dans l’univers. L’histoire tourne autour de l’origine de la fiction Buzz Lightyear, le personnage qui a inspiré la figurine d’action populaire de la franchise Toy Story.

Année-lumière suit Buzz alors qu’il se prépare à embarquer pour son premier vol d’essai pour explorer de nouvelles galaxies pour Star Command. Abandonné sur une planète hostile à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, aux côtés de son commandant et de son équipage, Buzz doit essayer de trouver un moyen de rentrer chez lui à travers l’espace et le temps. L’arrivée de Zurg, une présence imposante avec une armée de robots impitoyables et un programme mystérieux, complique les choses et menace la mission. Buzz pourrait bien être le seul espoir de l’arrêter et de sauver la galaxie.





Premières réactions à Année-lumière Appelez-le un autre chef-d’œuvre délicieux de Pixar

Année-lumière a maintenant été projeté pour quelques chanceux, qui se sont depuis rendus sur les réseaux sociaux pour faire l’éloge de la dernière aventure de Pixar. « Lightyear est hors de ce monde fantastique! » a déclaré un critique. « Un film amusant et sincère qui a ravivé ma nostalgie d’enfance tout en m’emmenant dans un nouveau voyage épique de science-fiction. @ChrisEvans fait un excellent travail en prenant le relais car #BuzzLightyear & #Sox est mon personnage Pixar préféré et a complètement volé la vedette.

Alors que beaucoup se demandaient comment Lightyear s’en tirerait en sortant le personnage de Toy Story et dans le monde réel, il semble que nous n’aurions jamais dû douter du studio d’animation séminal. « #Lightyear est exactement ce à quoi les fans de Pixar s’attendaient probablement : c’est amusant, c’est excitant et c’est l’un des films les plus époustouflants visuellement de leur portefeuille », a déclaré une autre première réaction. « Néanmoins, la réalisation la plus impressionnante est de nous présenter un nouveau Buzz à la fois familier et entièrement nouveau. »





Année-lumière devrait sortir en salles aux États-Unis le 17 juin 2022.