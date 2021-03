Le dermatologue donne des conseils sur les soins de la peau

En ce qui concerne les soins et le traitement de la peau, un peu plus d’attention est nécessaire. En plus de savoir que l’idéal est d’utiliser des produits adaptés à chaque type, il est également important de souligner que seul le professionnel peut indiquer ce qui est le plus précis pour chaque objectif. Dans le cas de la peau féminine, il existe des caractéristiques spécifiques et, par conséquent, cette partie du corps nécessite un traitement spécial.

La peau féminine est généralement plus fine et plus sèche que la peau masculine. Ceci, bien sûr, nécessite des soins plus efficaces pour garder la peau toujours hydratée et saine, car, au fil des années, certaines modifications du visage et du corps deviennent perceptibles et, par conséquent, il est nécessaire d’ajuster les soins en fonction de chaque étape de la vie. comme l’explique le dermatologue Erasmo Tokarski, spécialiste de la peau depuis plus de 30 ans.

«Il est important de comprendre les différences entre le vieillissement intrinsèque et extrinsèque. Le premier est causé par le sexe, la génétique, les hormones et le métabolisme, tandis que le second est influencé par la pollution, le tabagisme, l’alcool, la malnutrition, les infections et surtout l’exposition au soleil, qui sont tous deux sujets », précise l’expert.

Erasmo souligne également qu’il est important de prendre des mesures précoces en matière de soins de la peau. Cela amène les femmes à avoir un impact significatif sur la santé future de la région. Mais le médecin prévient que ces soins ne doivent pas se limiter aux crèmes pour le visage et aux recettes maison publiées sur internet.

«Il est important que chaque femme suive une routine de soins de la peau de base de l’adolescence à l’âge adulte, car ce sont ces soins qui aideront à prévenir et à protéger la peau. Cependant, avoir un suivi professionnel à chaque période est le plus correct et nécessaire. Seul le spécialiste pourra indiquer le meilleur traitement, que ce soit pour traiter un problème ou comme forme de prévention », explique Tokarski.

Le médecin énumère cinq soins et conseils fondamentaux que chaque femme devrait appliquer pour prendre soin de sa peau:

Nettoyage: l’hygiène du visage est essentielle. L’utilisation d’un savon spécifique pour nettoyer et purifier la peau sans la laisser sèche en tenant compte de chaque type de peau.

Exfoliation: il aide à éliminer les impuretés et les résidus cutanés, en plus d’aider à maintenir les pores fermés.

Hydratation: même les peaux grasses doivent être hydratées, en accordant une attention particulière au cou et au cou. La préférence va toujours à la dermocosmétique associée aux antioxydants, aux agents tenseurs et blanchissants recommandés par le professionnel compétent.

Crème solaire: n’oublie jamais / ne jamais oublier la crème solaire. Même par temps froid, le produit doit être une habitude quotidienne.

Antioxydants: l’utilisation d’antioxydants dans la peau combat les radicaux libres, responsables de l’accélération du processus de vieillissement. Une utilisation continue contribue à rendre la peau plus riche en collagène, avec une structure plus ferme et plus uniforme.