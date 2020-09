Le délai de Dirt 5 marquerait-il la date de sortie de la Xbox Series X?

Première semaine de septembre terminée et nous ne connaissons toujours pas la date de lancement et le prix auquel la Xbox Series X sera lancée en novembre prochain. Avec à peine deux mois à venir, beaucoup d’entre nous ont commencé à être un peu perplexes de voir que Microsoft ne veut pas nous donner le bonbon et que ce n’est que sur la base d’informations différentes que nous pouvons obtenir l’étrange curiosité comme celle que nous allons vous dire ensuite.

Ce matin le retard de Dirt 5 de Codemasters a été annoncé, la réalité est qu’il y en a déjà deux fois ceux qui sont retardés et cela en particulier est déjà frappant, car il arrive le 6 novembre, le même mois où Le lancement de la Xbox Series X est annoncé avec des jours à confirmer.

Le 6 novembre sera-t-il la date de sortie de la Xbox Series X?

Début août, Tom Warren de The Verge a partagé une image indiquant que les nouveaux contrôleurs Xbox ne seront pas affichés avant le 6 novembre. Cette date particulière d’avant ne nous dirait rien, mais nous voyons maintenant qu’elle coïncide avec la nouvelle date de sortie de Dirt 5.

La Xbox Series X peut être lancée le 6 novembre. Un pronostiqueur me dit que les boîtes des nouveaux contrôleurs ont une date de non-ouverture du 6 novembre. Ces contrôleurs ont fui plus tôt cette semaine https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L – Tom Warren (@tomwarren) 11 août 2020

Alors que nous devenons encore plus fous, cela signifie-t-il que nous pourrions voir un pack Xbox Series X avec Dirt 5? La promotion de Dirt 5 est liée à la Xbox Series X depuis son annonce, donc étant donné que Microsoft n’a pas de grandes premières versions pour le lancement de la console, il ne serait peut-être pas si déraisonnable de penser à cette possibilité, que les dates s’adaptent pour l’arrivée de la nouvelle console.

Pour le moment, c’est une idée de plus et nous ne pouvons pas la traiter comme une information officielle, mais il est intéressant d’analyser ces coïncidences pour en tirer des conclusions à partager avec vous tous.