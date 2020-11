Le défilé de Thanksgiving de Macy est-il toujours prévu pour 2020?

Le spectacle doit continuer, malgré une pandémie qui a forcé l’annulation de nombreux événements de divertissement en direct. Mais le défilé du jour de Thanksgiving de Macy aura toujours lieu le jeudi 26 novembre à New York.

Et tandis que la tradition se poursuivra, le défilé sera un peu différent cette année comme de nombreux événements en 2020. Regarder depuis la maison est la meilleure option car le défilé ne sera pas réellement «défilé» mais plutôt «présenté».

«Pour assurer une expérience sûre pour toutes les personnes impliquées, nous ne marchons pas dans les rues de Manhattan cette année et nous vous apporterons à la place toute la magie de cette tradition américaine à la télévision et en ligne», selon le site Internet de la Macy’s Thanksgiving Day Parade.

« Afin d’éviter de rassembler de grandes foules de spectateurs le long de notre itinéraire traditionnel de 2,5 miles à New York, nous avons raccourci l’itinéraire pour nous concentrer uniquement sur la dernière section de notre marche annuelle », a poursuivi le site du défilé. «Le jour de Thanksgiving, nous présenterons les ballons, les chars et les performances de notre célébration annuelle et annoncerons l’arrivée du Père Noël, devant le célèbre magasin phare de Macy’s sur la 34e rue pour notre émission télévisée nationale sur NBC.»

La programmation comprend toujours des ballons, des chars et des performances en direct

Malgré le changement de logistique, la gamme est apparemment la même que les années précédentes. Les ballons gigantesques et surdimensionnés seront présentés, notamment Red Titan de Ryan’s World, The Boss Baby, Paw Patrol, la signature Macy’s Stars et plus encore.

Des ballons seront également intégrés à la parade cette année. Les «ballons sur roues» présentés incluent les bébés dinos et le bowling. De plus, 26 chars seront présentés lors du défilé 2020. Assistez au Big Turkey Spectacular, à Noël sur la place de la ville, à des petits gâteaux de croisière et plus encore.

Des clowns et des artistes de rue seront également sur place. Un grand nombre d’interprètes poivreront le paysage comme les clowns de ballet Nutty Cracker et les clowns drôles de rafale. Heritage of Pride, The Big Apple Circus et The West Point Band se joignent à six autres groupes qui se produiront.

Préparez-vous pour les performances de Jordin Sparks, Dolly Parton et plus

L’acteur / chanteur emblématique Dolly Parton a récemment annoncé avoir fait un don d’un million de dollars pour aider à trouver un vaccin contre le COVID-19. Elle rejoint 14 autres artistes pour le défilé de Thanksgiving. Parton montera sur le flotteur Home Sweet Home de Cracker Barrel Old Country Store.

La chanteuse Jordin Sparks a récemment parlé avec Showbiz 45Secondes.fr de sa prochaine performance. «En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j’ai été très surprise quand ils ont tendu la main», a-t-elle admis dans une récente interview. «Et quand j’ai découvert que j’allais pouvoir jouer, j’ai pensé que ce serait l’un des événements qui allait être annulé cette année.

«Je suis vraiment ravie d’en faire partie parce que c’est une tradition de si longue date», a-t-elle ajouté. «Je ne sais pas comment cela va être fait jusqu’à ce que j’y arrive. Mais je sais par moi-même en tant qu’interprète, je serai sur un flotteur. Je suis sur une petite plate-forme. Il n’y a personne autour de moi. Je suis donc capable de prendre des distances sociales en toute sécurité.

Sparks montera sur un flotteur Kalahari. «Je suis juste tellement excitée», dit-elle. «Et aussi sur une note personnelle, je sort un album de Noël le lendemain appelé Cidre & Hennessy. »

Regardez le défilé de Thanksgiving de Macy en direct de la 34e rue uniquement NBC de 9h à midi dans tous les fuseaux horaires.