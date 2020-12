«  Le défi  »: Wes Bergmann dit que Kam Williams «  peut avoir  » sa marque de maître manipulateur

[SPOILER ALERT: Spoilers ahead for The Challenge 36 episode 3.]

Le concurrent à 14 reprises et double champion, Wes Bergmann, s’est retrouvé en bas de la compétition depuis Le défi 36 a commencé. Après avoir été sur le billot deux semaines de suite, il s’est retrouvé dans une autre élimination mais n’a pas réussi. Apparemment contrarié d’avoir été élu par un ami, Wes a prononcé un discours, encourageant les autres à rester fidèles.

Dans un confessionnal, Kam Williams a déclaré que le vétéran ne détenait plus le titre de maître manipulateur. Wes a répondu à sa remarque dans une interview où il a affirmé qu’elle pourrait reprendre le rôle.

Kam Williams et Wes Bergmann sur les côtés opposés pendant ‘The Challenge 36’

Les vétérans Kam Williams et Wes Bergmann sont tous deux revenus pour Le défi 36: agents doubles, cherchant une victoire. Pendant le premier épisode, Wes a fait équipe avec la recrue Natalie Anderson tandis que Kam tentait de s’associer avec CT Tamburello.

Cependant, il l’a abattue et s’est associée à Ashley Mitchell à la place, ce qui a amené le double finaliste à cibler le vétéran de longue date.

Wes s’est retrouvé en bas alors qu’Aneesa Ferreira et Fessy Shafaat ont choisi son équipe pour concourir contre le vote à domicile CT et Ashley en élimination.

Ils étaient également sur le billot la semaine suivante, mais Wes a réussi à les sauver en convaincant les concurrents de choisir Joseph Allen et Big T Fazakerly à la place.

Wes rentra chez lui pendant l’épisode 3 de ‘The Challenge 36’

Même si Wes a tenté de conclure un accord avec les membres de la Team Young Buck, Cory Wharton et Nelson Thomas, il s’est rendu compte qu’ils se sont retournés contre lui et ont tenté de l’éliminer au cours de la semaine 2.

Par conséquent, il a fait équipe avec les étrangers Devin Walker, Kyle Christie et CT par défaut. Toujours ciblant CT et son côté, Kam voulait que son petit ami Leroy Garrett, qui a remporté cette mission quotidienne, vote Wes en élimination.

Voulant maximiser ses chances d’arriver au bout, Leroy a obligé et a sélectionné le double vainqueur sans méfiance pour affronter son ami le plus proche dans la maison.

En fin de compte, Devin le voulait plus et est sorti avec la victoire, ce qui a permis à Wes de devenir le deuxième homme éliminé.

Wes dit que Kam ‘peut f ***** g avoir’ sa marque de maître manipulateur

Après son élimination, Wes a donné à ses co-stars un discours émouvant et les a encouragés à ne pas mentir ni à se retourner contre leurs amis. Kam a commenté cela dans un confessionnal et a affirmé qu’il n’était plus le «maître manipulateur» parce qu’elle sentait qu’elle le surpassait.

La double gagnante a répondu à sa remarque dans une interview avec Entertainment Weekly. Wes expliqua qu’il pensait qu’elle «maîtrisait» son petit ami en le votant pour l’élimination pour avoir cette «marque» d’être un maître manipulateur.

Alors qu’il a affirmé qu’elle «pouvait f ***** g avoir» le rôle, la concurrente de 14 fois a également noté qu’il pensait qu’elle gagnait «la mauvaise façon» en n’étant pas une bonne personne.

De plus, Wes expliqua qu’il ne voulait plus avoir la «responsabilité» d’avoir la marque du maître manipulateur et pensa qu’elle lui avait fait du mal dans l’épisode pour tenter de reprendre son rôle de maître de marionnettes connu. Le vétéran a conclu en notant qu’il lui donnerait le titre parce qu’il pense qu ‘«elle se soucie tellement de prendre ma marque».

Le défi 36: agents doubles diffusé les mercredis à 8/7 Central sur MTV.