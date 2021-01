Le créateur Mandalorian révèle que la grande surprise finale de la saison 2 n’était pas toujours prévue

Depuis le tout début, The Mandalorian La saison 2 regorgeait de surprises majeures – qu’il s’agisse de l’apparition de Boba Fett, de l’adorabilité amplifiée de Baby Grogu (dont le nom révèle était une révélation à la bombe en soi), des débuts en direct d’Ahsoka Tano, et ainsi de suite. Mais rien n’est comparé à la finale de la saison pleine d’action qui s’est terminée par l’apparence hors du commun du légendaire maître Jedi, Luke Skywalker. Sûrement, quelque chose de cette ampleur aurait été prévu dès le début? Eh bien, le créateur de la série Jon Favreau a révélé qu’au départ, il n’était pas prévu de ramener Mark Hamill dans le monde de Guerres des étoiles.

Donc, si tu pensais ça Jon Favreau toujours prévu pour un Mark Hamill vieilli numériquement pour tuer les Dark Troopers dans le style parfait de Dark Vador, puis émerger d’une porte pour emporter Grogu, détrompez-vous.

«L’histoire s’est déroulée au fur et à mesure que je l’écrivais. The Mandalorian hérite beaucoup de l’existant Guerres des étoiles histoires, et quand j’écris, ce contexte est toujours une considération. Il est devenu clair que, dans la continuité établie, certaines choses étaient susceptibles de se produire. «

Ce qui a vraiment aidé à redonner vie à Luke Skywalker, ce sont les écarts entre les films, ce qui signifie qu’il y a des durées dans la vie des Jedi qui font l’objet de spéculations. Comme nous le savons, l’apparition de Luc confirme ce qui a déjà été établi – que The Mandalorian a lieu quelques années après les événements de Le retour du Jedi. Détails sur ce que faisait Luke avant le réveil de la force sont loin et peu nombreux entre les deux, ce qui a facilité l’ajout de la bien-aimée Guerres des étoiles personnage de la série Disney +.

« Nous avons une énorme liberté qui nous est offerte en raison du décalage temporel entre les films », a expliqué Favreau. « [Writer/producer] Dave Filoni et moi sommes constamment en discussion sur la manière dont chaque choix d’histoire est influencé par le matériel Star Wars existant et aurait un impact. «

Alors que l’idée de l’arrivée de Luke Skywalker est née après le début du travail sur le scénario, ce que Favreau avait en tête pendant des années était Baby Grogu! Il a eu l’idée de l’Enfant pendant «longtemps», sachant qu’il serait parfait pour le monde mystique de Guerres des étoiles et a donc toujours voulu faire quelque chose qui tournait autour de l’émerveillement et de la vulnérabilité qu’il pouvait apporter à une histoire.

«C’était un personnage auquel je pensais depuis longtemps avant cette série, une idée que j’avais eue lorsque le service de streaming a commencé, cela faisait partie du pitch initial. C’était un personnage qui, je pensais, s’intégrerait bien dans Star Wars , mais ce n’est que lorsqu’il a été dessiné et rendu que cela a commencé à fonctionner. Et si vous regardez la galerie Disney, qui montre les coulisses, nous y plongons en profondeur, montrant comment il s’est développé au fil du temps. trouver le bon look avec les artistes, c’était aussi un gros problème. Il y avait donc la tradition de cette relation ainsi que de la juxtaposition de ce Pistolero endurci à côté de cet enfant très émotif et vulnérable qui semblait avoir beaucoup de bonne histoire tension. »

Eh bien, planifié à l’avance ou pas, The Mandalorian La saison 2 n’était rien sinon incroyablement parfaite. Mais il faudra attendre longtemps pour sa saison 3 qui commence le tournage en avril de cette année. Étant donné que la deuxième saison a commencé à tourner en octobre 2019 et a été créée en octobre 2020, il est évident que le prochain épisode se dirige vers une sortie début 2022. La nouvelle nous parvient via WGA.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming