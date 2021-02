Le créateur du fil Twitter viral parle exclusivement de l’effacement des LGBTQ dans les histoires familiales

En regardant en arrière à travers l’histoire, que ce soit votre histoire familiale ou l’histoire mondiale, il peut être facile de supposer que les communautés LGBTQ n’existaient pas avant les 100 dernières années.

L’effacement des histoires LGBTQ de nos arbres généalogiques et de nos livres d’histoire nous a convaincus que l’amour homosexuel est une nouvelle invention née au XXe siècle.

Ce que nous ne réalisons pas toujours, ou plutôt ce que nous ne pouvons pas réaliser, c’est que l’histoire LGBTQ remonte à l’aube de l’humanité.

Les ancêtres LGBTQ existent probablement dans chaque arbre généalogique, que nous le sachions ou non.

L’effacement LGBTQ est, par définition, difficile à repérer et encore plus difficile à annuler. Beaucoup de nos ancêtres LGBTQ ne laissent pas de descendants directs, et ceux qui le font n’ont probablement pas ouvertement discuté de leur genre ou de leur identité sexuelle.

Mais pour ceux qui perpétuent l’héritage de leurs proches LGBTQ, partager leurs histoires est un exploit valable et gratifiant.

Du moins, c’est ce que Mark Miller, père de trois enfants de Californie, a découvert quand un fil Twitter Il a raconté que sa grand-tante est devenue virale en janvier 2021.

Sa prise de conscience de l’effacement LGBTQ, en particulier de l’effacement lesbien, provient d’une photographie de sa grand-tante, Leslie Miller, et de son fils Robert. La photo a un siècle et Mark n’a jamais rencontré Leslie, mais c’est une histoire à laquelle il pense souvent.

La photographie a été prise par Lucia Larranga, l’amante de Leslie.

Mark a déclaré à YourTango en exclusivité: «En tant que gardien de leur photo, je sens que j’ai la dernière braise faiblement palpitante de leur histoire entre mes mains lorsque je tiens cette photo.

Le couple s’est rencontré et est tombé amoureux vers 1917, lorsque Leslie avait 22 ans et Lucia dix ans de plus.

C’était avant la naissance de Robert et bien avant que la science moderne ne cède la place à la FIV et à d’autres options de conception. Mais le couple voulait désespérément être parents, alors ils ont élaboré un plan.

En demandant l’aide d’un ami, Kenneth Moore, Leslie s’est mariée, est tombée enceinte et a divorcé de Moore peu de temps après la naissance de Robert.

Plus tard, Lucia et Leslie ont rencontré Louise Taylor lors d’un voyage en famille à Hawaï et elles sont devenues trois. Ensemble, les femmes ont élevé le jeune Bobby, que Mark rencontrait à l’âge adulte lors de dîners de famille.

Bobby venait à l’occasion à la maison d’enfance de Mark à San Francisco, vêtu d’un costume et entrait par effraction au milieu d’une phrase. Mark le décrit dans le fil comme étant «charmant et excentrique».

Bobby était gay, bien qu’il ne se soit jamais marié ou ait eu ses propres enfants.

Mark dit que «la sexualité de Bobby Moore n’a à aucun moment été discutée et que l’étonnante triade de lesbiennes polyamoureuses qui l’a élevé m’était inconnue et jamais discutée.»

Son éducation catholique était, comme il l’appelle, «dichotomique».

Ses parents étaient assez ouverts d’esprit pour avoir de nombreux amis homosexuels lors des dîners de famille mais, à d’autres égards, étaient particulièrement conservateurs – il se souvient d’un souvenir d’un des amis de sa mère appelant à refuser une invitation à dîner en disant: «Chez toi, je suis toujours assis à côté d’un prêtre ou d’un homosexuel.

Mark lui-même a été expulsé à 18 ans pour avoir eu une relation avec une femme qui était auparavant mariée, ce qui, selon lui, était «un péché mortel d’adultère» pour sa mère. Sa mère est devenue plus tard une religieuse carmélite après la mort de son père.

Ce n’est que lorsqu’il a quitté la maison familiale que Mark a appris directement de Bobby les femmes qui l’ont élevé.

Les archives du recensement et les récits de Bobby montrent que les femmes ont vécu ensemble dans la même maison appréciée pendant plus de deux décennies jusqu’à la mort de Leslie en 1946. Lucia et Louise ont vécu jusqu’en 1969 et 1975 respectivement.

Ils l’ont envoyé à Stanford et il a ensuite dessiné des dessins animés pour Le new yorker.

Il était un pianiste brillant et jouait pendant des heures au Balboa Cafe de San Francisco, faisant toujours don de son pot de pourboire débordant aux serveurs.

Bobby semble avoir été, d’après les histoires de Mark, un homme incroyablement doux.

Il a été élevé par des femmes qui, contre toute attente, menaient une vie autonome dans une société qui leur aurait fait honte de le faire.

Pour Mark, l’histoire lui a fait penser à ses propres enfants, en particulier à sa fille adolescente, et à la façon dont l’effacement des lesbiennes et l’oppression historique des femmes peuvent empiéter sur la façon dont la prochaine génération voit ses propres histoires.

«Je veux qu’elle sache que les LGBTQ [people] ont toujours été ici », dit-il,« je voulais qu’elle sache que l’histoire de sa parente, Leslie, était celle d’une femme prenant le contrôle de sa vie, même si elle vivait à une époque où elle était incapable de contrôler ou d’exprimer son propre récit. «

Mais l’histoire a résonné avec de nombreuses personnes extérieures à la famille de Mark. Le fil d’origine a plus de 14 000 retweets.

«À mon grand étonnement, j’ai trouvé qu’il y avait de nombreux gardiens de la flamme», dit-il, «il existe de nombreux amplificateurs de l’histoire des LGBTQ. Nombreux sont ceux qui se consacrent à la préservation des histoires et à la sortie de leurs histoires sous le couvert d’invisibilité auquel ils ont été trop régulièrement envoyés.

La réponse a confirmé quelque chose que Mark savait déjà être vrai: l’effacement lesbien est réel.

Il dit qu’il est peiné que Leslie et Bobby n’aient pas de ligne directe pour garder leur histoire vivante.

C’est une réalité qui va au-delà de cette histoire.

«Je peux voir d’après les réponses que la même chose était vraie dans de nombreuses autres familles», dit Mark, «des individus et des couples dont on n’a pas parlé, dont la sexualité a été minimisée sinon totalement ignorée ou même refusée.»

Pour les gardiens de ces histoires comme Mark, raconter et raconter des histoires LGBTQ réduites au silence est l’un des rares moyens de maintenir ces flammes vivantes.

En créant ce fil, l’esprit des femmes qui l’ont créé perdure d’une manière ou d’une autre et Mark espère que cela permettra aux autres de se connecter avec cette histoire et, «Incorporer autant de son esprit dans leur vie que possible avant que la braise ne se transforme en cendres et leur histoire s’est dispersée au vent.

