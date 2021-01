Le créateur d’Euphoria reprendrait 80% de la saison 1, mais il ne changerait jamais ces 2 choses

Bien que la pandémie de coronavirus (COVID-19) ait acheté la production de Euphorie Saison 2 à un arrêt brutal, la popularité de l’émission n’a guère souffert. En fait, depuis Euphorie Créé à l’été 2019, il a reçu les éloges des téléspectateurs et des critiques. Le spectacle offre une vue dégagée de ce que c’est que de devenir majeur en ces temps étranges. Mettant en vedette une distribution talentueuse et des intrigues intrigantes, la série continue de trouver de nouveaux publics chaque jour.

Ce n’est un secret pour personne que la saison 1 de Euphorie a été un grand succès. HBO a commandé la saison 2 de l’émission avant même que la première saison ne soit diffusée. Il a également remporté six nominations aux Emmy, dont une victoire pour Zendaya, qui est devenue la plus jeune personne à avoir remporté la meilleure actrice principale dans une série dramatique. Le casting a également été très vocal sur la fierté de la série et sur le fait qu’ils ne peuvent pas attendre d’avoir l’opportunité de se replonger dans le tournage une fois que c’est sûr de le faire.

Le créateur de « Euphoria », Sam Levinson, adorerait reprendre la majeure partie de la saison 1

Bien sûr, Euphorie a également été accueilli avec sa juste part de critiques. Une critique principale est qu’il est trop risqué pour ses jeunes téléspectateurs. Mais, curieusement, une personne hypercritique de la série n’est autre que la personne qui l’a créée. Dans une interview avec GQ, Sam Levinson, qui a créé et écrit la série et réalisé la plupart des épisodes de la saison 1, a déclaré qu’il réfléchissait constamment à des choses qu’il aurait pu faire mieux.

«Je suis aussi vraiment autocritique», révèle Levinson à propos de son retour sur la première saison de Euphorie. «Si HBO me le permettait, je reviendrais littéralement en arrière, changerais les intrigues et recommencerais 80% de la première saison.» Comme beaucoup d’autres créatifs, Levinson a constamment de nouvelles idées et trouve de nouvelles façons de raconter ses histoires. Mais malgré quelques tendances perfectionnistes, l’écrivain admet qu’il y a deux choses à propos de la saison 1 de Euphorie qu’il ne changerait absolument pas.

Levinson ne rêverait pas de remplacer le casting

«La seule chose que je ne changerais pas, c’est le casting et son esprit, a partagé Levinson. «Son esprit est ce que je pense que nous devons protéger pour aller de l’avant.» L’esprit de la série est quelque chose que Levinson a profondément considéré, en particulier compte tenu de tous les temps d’arrêt entre la saison 1 et la saison 2. Avec tout le temps supplémentaire, les réactions à Euphorie lui ont été plus accessibles que jamais. Cependant, il est déterminé à rester libre de créativité et à continuer à explorer le groupe dynamique de personnages qu’il a créé.

Ce que le créateur d’Euphoria espère pour la saison 2 et au-delà

«Il est vraiment difficile de s’isoler de la réponse et d’écrire à partir du même lieu de liberté créative, parce que vous savez ce que les gens ont aimé ou n’a pas aimé», a révélé Levinson, rappelant certains des pièges de l’écrivain. «J’espère juste que nous pourrons continuer à explorer et rester curieux et expérimenter, afin que le spectacle puisse se développer de quelque manière que ce soit.» Nous avons hâte de voir comment Euphorie évolue dans la saison 2. Jusque-là, les épisodes spéciaux devraient nous divertir.