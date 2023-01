Neil Druckman, le responsable créatif des jeux vidéo The Last of Us, explique comment il s’est associé au célèbre scénariste de la mini-série à succès de HBO.

Le créateur de The Last of Us révèle pourquoi il s’est associé à l’écrivain de Tchernobyl Craig Mazin

La prochaine série HBO, Le dernier d’entre nous, arbore un étrange duo de showrunners: un qui a créé le jeu vidéo original et sa suite et un autre sans expérience dans la création ou l’adaptation de jeux vidéo. Neil Druckmanle joueur, a créé Le dernier d’entre nous en 2013. En revanche, Craig Mazin est connu pour avoir créé et écrit Tchernobyl mini-série historique, qui a remporté des dizaines de récompenses, dont plusieurs Emmys. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Druckmann raconte comment ils se sont rencontrés, en commençant par son inspiration pour le jeu lui-même :





« Nous voulions faire le contraire de Resident Evil – que j’adore, mais c’est tellement exagéré et vous combattez des araignées géantes et tout est question de variété ennemie. Et s’il s’agissait de relations intimes – une exploration de l’amour inconditionnel qu’un parent ressent pour son enfant et des belles choses qui pourraient en découler et des choses vraiment horribles qui pourraient en découler ?

La partie « relations intimes » n’était initialement pas intéressante pour les bêta-testeurs du jeu, qui voulaient plus de combats de boss et d’armes exotiques, explique Druckmann. Il a dû mettre de côté son « jeu de rêve » pendant quelques années parce qu’il ne voulait pas faire de compromis et transformer son jeu en un autre jeu de tir flashy. « Je voulais échouer selon mes propres conditions », déclare Druckmann, et il a pris un énorme risque en faisant un jeu de zombies beaucoup plus centré sur l’histoire et ancré que ses autres homologues plus bruyants. Il est devenu un énorme succès, avec des éloges particuliers pour son écriture, son doublage et son histoire.

Druckmann a ensuite commencé à travailler sur une adaptation cinématographique pour Le dernier d’entre nous et a pu signer avec le légendaire réalisateur Sam Raimi. Cependant, ils ont eu du mal à condenser le jeu en un seul film, Druckmann l’appelant « une tâche impossible ». L’adaptation cinématographique est morte au début du développement.





Neil Druckmann était prêt à laisser mourir l’adaptation de The Last of Us – jusqu’à ce qu’il voie Tchernobyl

Alors qu’une catastrophe nucléaire réelle est bien loin d’une apocalypse zombie causée par une infection fongique, Neil Druckmann a été tellement impressionné par Tchernobyl l’atmosphère et le style que cela l’a aidé à imaginer Le dernier d’entre nous comme une émission de télévision. Il a rencontré Tchernobyl créateur et écrivain Craig Mazin pendant le déjeuner sur une éventuelle adaptation. Druckmann a été immédiatement ému par le discours de Mazin et a déclaré qu’il n’aurait pas dû être ému par une histoire qu’il connaissait déjà et qu’il avait écrite lui-même, mais le récit de Mazin était tout simplement génial :

« C’est un si bon conteur que je me trouvais émotionnellement ému par une histoire qui – à toutes fins pratiques – ne devrait plus m’émouvoir. J’ai réalisé que c’est ce que je me trompais à chaque fois – je n’avais pas le bon partenaire.

Craig Mazin est bien conscient de la « malédiction du jeu vidéo » – la façon dont la plupart des adaptations de jeux vidéo ont tendance à échouer à la fois sur le plan critique et financier. Alors il appelle ça « tricherie » qu’il est capable d’adapter la meilleure histoire de jeu vidéo jamais racontée :

« La façon de briser la malédiction du jeu vidéo est d’adapter la meilleure histoire de jeu vidéo de tous les temps – pas un peu, mais beaucoup. Alors j’ai carrément triché.

Alors que le public peut faire confiance à Druckmann pour rester fidèle au jeu qu’il a lui-même construit, il peut également compter sur Mazin pour créer une émission censée être une émission, qui plaira toujours aux téléspectateurs sans aucune connaissance du jeu.

Le public pourra voir si Le dernier d’entre nous brise la malédiction du jeu vidéo lors de sa première le 15 janvier. Il met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey et sera diffusé via HBO.