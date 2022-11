Le créateur de The Big Bang Theory exprime ses regrets concernant le développement du personnage de Penny

La théorie du Big Bang fait une star de Kaley Cuocomais créateur Chuck Lore a admis que les premières saisons de la série n’avaient pas rendu justice à son personnage de Penny. Cuoco a été présentée comme le seul personnage féminin principal à apparaître au cours des trois premières saisons, et en tant que tel, son personnage n’était pas considéré comme autre chose qu’une blonde idiote qui a fait l’objet de blagues qui ont depuis été considérées comme problématiques par Hollywood actuel. normes. Utiliser Penny de manière aussi stéréotypée est quelque chose que Lorre dit maintenant qu’il regrette.





La théorie du Big Bang a été un énorme succès au cours de ses 12 saisons. Dans un nouveau livre sur la série, La théorie du Big Bang: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, Lorre fait partie de ceux qui partagent leurs pensées et leurs sentiments sur la série. Cuoco a déjà expliqué à quel point Penny était incroyablement sexualisée et sous-estimée au cours des premières années de la série, et c’est quelque chose avec lequel Lorre semble définitivement d’accord.

« L’un des personnages les plus prisés de la série au début était Penny. Il était vraiment évident immédiatement que nous n’avions pas développé le personnage au-delà de la jolie fille d’à côté, et Kaley était certainement capable de faire beaucoup plus que ce qu’on lui demandait. Nous devions rendre le personnage plus pleinement réalisé. Pas seulement pour un épisode, mais toujours. [Over time] Penny avait une intelligence des gens, des relations, de l’analyse d’une situation et de la compréhension de la dynamique de ce qui se passe dans une pièce.





La théorie du Big Bang a-t-elle complètement échoué Penny ?

Bien que les saisons ultérieures de La théorie du Big Bang a vu Kaley Cuoco jouer un rôle plus profond, nombreux sont ceux qui croient encore qu’au moment où la série est arrivée et que le personnage de Penny a été abandonné par les scénaristes. Dans le livre, Kuoco a commenté la grossesse de Penny dans la série et comment elle pensait que cela allait complètement à l’encontre de la décision du personnage de ne pas avoir d’enfants. Kuco a commenté :

« En fait, je souhaitais qu’ils ne le fassent pas [make Penny pregnant]parce que j’ai adoré ce message [of Penny not wanting kids] tellement de. C’était mignon comment les scénaristes l’ont fait à la fin avec la grossesse surprise de Penny, et dans l’ensemble, je suis content, mais je votais en fait pour qu’elle ne le fasse pas [get pregnant].”

Bien que la fin de nombreuses séries s’accompagne de déceptions et de certaines choses avec lesquelles les fans ne sont pas d’accord, La théorie du Big Bang n’a pas complètement soufflé sa fin, mais en ce qui concerne l’histoire de Penny et Leonard, c’était presque comme si la série passait trop de saisons à serpenter autour de leur relation et n’avait ensuite pas assez de temps pour se développer pleinement et explorer où elle aurait pu disparu. Alors que l’émission ne s’est terminée qu’en 2019 et que l’on a déjà parlé d’un renouveau, il se peut que l’histoire de la grossesse de Penny n’obtienne jamais une conclusion qui satisfasse tout le monde.