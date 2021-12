Le créateur de SNL, Lorne Michaels, envisage sa retraite avec le 50e anniversaire de l’émission

Depuis que la télévision a commencé à être diffusée dans les salons à travers le pays, le mot légende a été lancé pour de nombreux talents. Cependant, la liste devient considérablement plus courte lorsque la définition exige d’avoir façonné la culture, d’être responsable du lancement d’innombrables carrières et de s’étaler sur près de 50 ans, prouvant que votre doigt est au cœur d’un public international. Lorne Michaels est sur cette liste. Récemment, il a offert à Gayle King de CBS Mornings une visite du célèbre Studio 8H au 30 Rockefeller Plaza et a partagé quelques réflexions sur le passage du flambeau du Satuday Night Live.

Il a parlé des concepts qu’il voulait incorporer dans son spectacle de croquis de 1975 depuis le début. « Ça allait avoir de la musique, ça allait avoir des nouvelles, ça allait avoir à peu près le format que nous avons », a-t-il déclaré. « Ça a été réinventé plusieurs fois. Ce serait d’actualité, parce que c’est en direct. Et pour moi, en direct, j’avais fait du théâtre, mais je n’avais jamais fait de la télévision en direct. Mais vivre ne signifiait pas de pilote, vous savez, donc ça le public le verrait en même temps que nous le verrions. »

En parlant de l’impact sur les carrières des acteurs, « Je pense que pour la première fois, cela m’a vraiment touché à l’occasion du 40e anniversaire », a déclaré Michaels, « juste en voyant toutes les générations de la série. Vous ne pouvez mettre personne dans le un casting en qui vous n’avez pas une confiance totale. Vous ne savez peut-être pas comment cela va se passer, mais vous voulez que cette décision ait été d’un cœur pur. »

Et répondant à la question qui a été un sujet brûlant pendant un certain temps, il répond à la question de l’existence d’une ligne dans la comédie qu’il ne faut pas franchir. « Je pense que c’est à l’écrivain ou à l’interprète de trouver comment le faire. Il y a beaucoup de choses qui, quand vous entendez l’idée, semblent horribles. Mais s’ils peuvent le faire, je pense que rien n’est hors limites, c’est ce que je dis, s’il y a assez de talent pour trouver comment le faire passer. »

Lorsqu’il n’exécute pas le spectacle en direct du train à grande vitesse à 100 milles à l’heure, il s’occupe de produire et de produire de manière exécutive des succès tels que L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon, Late Night With Seth Meyers, 30 Rock, Portlandia, Mac Gruber (à la fois le film et la série), Les enfants dans la salle (à la fois la série et le redémarrage à venir), Tommy Boy, Cones, Les Trois Amigos, Le monde de Wayne…

Liste des personnes talentueuses dont les carrières ont explosé après leurs tours SNL est quelque chose laissé au SNL historien, et le conte serait publié dans des volumes semblables à The Encyclopedia Britannica. Mais la liste des successeurs au trône pourrait être comptée sur une main. Bien que Lorne Michaels n’ait pas donné d’indice, il a dit qu’il avait quelques idées. On pourrait penser qu’un écrivain qui comprend parfaitement la voix du programme et qui a travaillé sous son aile pourrait figurer sur cette liste. Tina Fey? Conan O’Brien ? Kenan Thompson ? John Mulaney ? Qui que ce soit, ce seront des mocassins gargantuesques à remplir.

Saturday Night Live le créateur Lorne Michaels ainsi que le baryton-basse Justino Díaz, le fondateur, auteur-compositeur, producteur et réalisateur de Motown Berry Gordy, l’icône légendaire de la scène et de l’écran Bette Midler et l’auteur-compositeur-interprète Joni Mitchell seront les lauréats du 44e Kennedy Center Honors for the Arts du spectacle pour les réalisations artistiques de toute une vie, diffusé le mercredi 22 décembre sur CBS et diffusé en continu sur Paramount+.

