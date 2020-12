Le créateur de « One Piece » félicite « Demon Slayer » pour son succès

Le créateur de «One Piece» a récemment salué le succès de « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ». Ce n’est un secret pour personne que bien que la série ait terminé sa course dans le Saut hebdomadaire Shonen de Shueisha au début de cette année, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba par Koyoharu Gotouge a été l’une des franchises de manga et d’anime les plus populaires de l’année.

み な さ ん ジ ャ ン フ ェ ス 2021 オ ン ラ イ ン ご 参加 あ り が と う ご ざ い ま し た! ス ー パ ー ス テ ー ジ も 、 UNE PIÈCE 楽? ド も め め 楽? ド も め た?? ド も め

さ て 、 ス ー パ ー ス テ ー ジ で 発 表 さ れ た 尾 田 さ ん か ら の コ メ ン ト を 公開! ✨

明日 は つ い に 本 誌 は 999 話! 1000 話 に 向 け て こ れ か ら も よ ろ し く っ!# ONEPIECE1000LOGS pic.twitter.com/r7nwwU3itY – UNE PIÈCE ス タ ッ フ 【公式】 (@Eiichiro_Staff)

20 décembre 2020





Vous pourriez aussi être intéressé par: « Cyberpunk 2077 » vend 13 millions d’exemplaires malgré les remboursements

La série a également dominé les palmarès des ventes de mangas ces derniers mois, et le créateur de la série « Une pièce », Eiichiro Oda, en est venu à réaliser cela alors qu’il se prépare à franchir son propre objectif monumental de 1000 chapitres. Ode avait quelques mots d’encouragement pour la série.

Le message spécial pour les fans pendant Jump Festa 2021 Online, Oda a fait l’éloge de « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » pour votre succès cette année. Oda a remarqué pour la première fois qu’il une année difficile pour nous tous grâce à la pandémie COVID-19 en cours.

«Bonjour à tous ceux qui regardent Jump Festa! Ce n’a pas été une année facile, de nombreuses personnes ont été touchées par le coronavirus. Je tiens à féliciter tout le monde dans cette industrie pour son travail acharné cette année dans une situation aussi surréaliste. Ce fut une année difficile ».

Alors, Ode Il a suivi cela en soulignant à quel point il a performé « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » de Koyoharu Gotouge, et a élevé le succès de Weekly Shonen Jump dans son ensemble, « Concernant Demon Slayer, Je suis très heureux qu’il ait encouragé et rendu heureux plusieurs personnes ».

«Bien joué, c’est comme ça que le manga devrait être. Même moi, j’ai été ému! « . Bien que cette série ait détrôné les ventes de « One Piece » dans certaines listes, Oda est célébrer la série en faisant du reste du magazine un succès « .