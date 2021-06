Le créateur de « How I Met Your Mother » veut éditer des parties de la série

Pendant neuf saisons, à partir de sa diffusion en 2005, « How I Met Your Mother » a connu une grande popularité et un grand succès auprès du public en présentant l’histoire de Ted Mosby (Josh Radnor), qui à l’avenir racontera à ses enfants tous les événements qui ont conduit lui de rencontrer sa mère.

Avec un style de sitcom léger, « How I Met Your Mother » a réussi à captiver le public grâce à sa distribution particulière de personnages secondaires, qui complètent le récit de Ted dans sa quête pour trouver le véritable amour.

« How I Met Your Mother » serait également la cible de critiques en raison de la façon dont le récit principal a été étiré à des points exagérés, en plus du fait que l’épisode final conduirait les fans à se mettre en colère en raison de la fin de l’histoire. Ainsi près de dix ans après son émission, il fait toujours l’objet de débats toujours actifs.

Après tant d’années depuis sa fin, il est naturel d’imaginer que certaines de ses blagues n’ont pas réussi à vieillir de la meilleure des manières, c’est pourquoi Carter Bays, l’un des créateurs de la série, a fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux. , où il a assuré qu’il « retirerait certaines choses » du programme.

Je fais toujours une rewatch HIMYM et j’essaie de garder mes commentaires au minimum mais je dois juste dire que je suis à la fin de S3 et mon Dieu, comment suis-je seulement à 1/3 du chemin à travers cette chose ?? Il y en a tellement ! – Carter Bays (@CarterBays)

4 juin 2021





Sans être trop précis sur le sujet, Carter Bays fait remarquer dans un court fil Twitter qu’il aimerait faire la même chose que George Lucas et entrer dans la salle de montage pour supprimer certaines choses dont il est sûr qu’aucun des fans de « How I Met Votre mère « Je serais surpris de la revoir.

En 2014, le hashtag « HowIMetYourRacism » deviendrait une tendance dans les réseaux sociaux, dans lesquels des milliers d’internautes ont exprimé leur aversion pour l’épisode « Slapsgiving », dans lequel les acteurs ont adopté certains stéréotypes de Kung Fu dans leurs personnages qui ont été considérés comme offensants pour le communauté asiatique.

L’incident a incité les créateurs de « How I Met Your Mother » à présenter des excuses publiques pour les dommages que la série aurait pu causer. Ces dernières années, certains services de streaming ont choisi d’omettre ou d’éditer des séquences désormais considérées comme offensantes, des séries telles que « The Office » ou « Community » étant parmi les plus touchées.