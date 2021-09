Le créateur de « God of War » anticipe la durée totale de sa suite

« God of War: Ragnarok » (titre non officiel de la suite du jeu sorti en 2018) est resté l’un des jeux les plus attendus aujourd’hui. Les fans de la franchise attendaient avec impatience de nouveaux détails sur la prochaine aventure de Kratos lors de son exil à Midgard, et il semble que l’extension de ce nouvel opus pourrait être bien plus étendue que le précédent.

David Jaffe, directeur du développement du premier opus du « God of War » original sur la console PlayStation 2 et sa suite, a offert quelques petits détails sur le lancement de « Ragnarok ». Bien qu’il ne fasse pas partie de l’équipe PlayStation ou Santa Monica Studio, il assure que des personnes proches de la production de ce nouveau jeu lui ont fourni des informations importantes.

À travers une vidéo sur son compte YouTube, Jaffe a noté ce qui suit : « J’ai entendu des gens que je connais que ce jeu dure 40 heures. Ils visent 40 heures de jeu. Je ne sais pas s’il s’agit d’un trophée de platine à 100 % ou d’un temps de jeu moyen. »

Si cela est vrai, Santa Monica Studio chercherait à doubler le temps d’expérience du joueur. 21 heures est le temps estimé par un joueur moyen pour terminer l’histoire principale du jeu « God of War » sorti en 2018, passant à 32 en moyenne en ajoutant les défis supplémentaires sur sa carte.

À l’exception d’un bref teaser publié l’année dernière, ni PlayStation ni Santa Monica Studio n’ont publié plus de détails sur ce jeu ni même confirmé sa fenêtre de sortie. Pendant ce temps, Corey Barlog, son directeur du développement, a confirmé que cette suite sera disponible à la fois pour les joueurs PS5 et pour ceux qui possèdent encore la PS4. Le PlayStation Showcase de la semaine prochaine devrait présenter de nouveaux détails.