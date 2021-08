Le créateur de « Gantz » révèle ce qui arrête la nouvelle production d’anime

Ce n’est pas un secret, le grand intérêt qu’Hollywood porte à l’anime comme source pour générer de nouvelles versions de ses histoires, en les adaptant aux besoins du public occidental. Malheureusement, c’est précisément la croissance de la popularité des animes qui fait que ces adaptations ne bénéficient pas des résultats escomptés.

L’une de ces propriétés, dont l’adaptation a connu des hauts et des bas sur son chemin vers le grand écran, est « Gantz », l’un des mangas d’action et de science-fiction les plus acclamés des 20 dernières années, dont l’expansion a été interrompue en raison d’un contrat. actuellement détenu par le créateur de la saga.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Neuvième partie confirmée dans le manga de « Jojo’s Bizarre Adventure »

Le site officiel de Crunchyroll a récemment réalisé une interview avec Hiroya Oku, le mangaka responsable de la création de « Gantz », entre autres séries à succès modéré. Le créatif révélerait que l’histoire est une option à adapter à Hollywood, révélant à quel point le contrat établi peut être restrictif.

« Oui, je ne peux pas entrer dans tous les détails sur ce sujet, mais une société hollywoodienne a le droit d’adapter Gantz pour le moment, et à moins qu’elle ne retourne les droits, nous ne sommes pas en mesure de faire une adaptation d’anime ou d’action en direct de le film. manga », a commenté Oku.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Une bande-annonce incroyable pour « Pokemon Legends: Arceus » dévoilée

Hiroya Oku pointe ce contrat comme une véritable « douleur », en plus de révéler que « Gantz » est sur le point de commencer la publication d’un nouveau spin-off de la série, avec lequel il n’y a aucun problème juridique puisqu’il s’agit d’une pochette de série . Cependant, le créatif a un grand intérêt à adapter sa création au format anime, ce qui ne serait pas autorisé en raison de ce contrat.

Oku pensait que cette adaptation hollywoodienne de « Gantz » ne mettrait pas longtemps à se réaliser lors de sa signature en 2020, mais la pandémie a écarté tous les plans sur lesquels le studio pouvait compter à cette époque. « C’est comme si COVID-19 avait mis beaucoup de nouveaux projets en attente, et Gantz est probablement l’un d’entre eux. Dans ce cas, je voudrais récupérer les droits », a déclaré le créateur, qui n’a pas révélé le studio qui détient les droits sur sa création.