Le créateur de « Community » confirme avoir travaillé sur le scénario du film

Six ans après la diffusion du dernier épisode de « Community », la popularité de la série comique bien-aimée reste plus que jamais d’actualité. Au cours de l’année écoulée, ses acteurs principaux ont tenu une réunion virtuelle au cours de laquelle, en plus de lire le scénario de l’un de ses épisodes, ils ont exprimé la grande appréciation qu’ils ont encore pour leurs personnages.

Pendant des années, la ligne d’Abed (Danny Pudi) dans laquelle il crie avec animation « six saisons et un film » a été considérée comme une sorte de présage parmi les fans de « Community », surtout depuis la série Il a conclu sa sixième saison, et il semble que l’esprit créatif derrière l’histoire est prêt à livrer.

Dan Harmon, récemment connu pour être le créateur de « Rick and Morty » sur Adult Swim, a partagé une discussion avec le podcast « Good Ones » sur la possibilité de transformer sa populaire création d’action en direct au format long métrage, révélant que les engrenages dans son esprit, ils ont commencé à tourner.

« Il y a… cette chose se passe. Sur le plan logistique, les verrous sont en train d’être supprimés. Et les seuls problèmes sont créatifs, ce qui est génial parce que j’aime ces problèmes. J’aime avoir ces conversations et elles deviennent difficiles », a déclaré Harmon.

Ce n’est pas la première fois que Harmon aborde le sujet de la réalisation d’un film sur « Community ». Au cours d’une récente conversation avec Collider au cours de laquelle il a commencé à se demander si la bande « Communauté » devait exister et quel serait le but qu’elle servirait au public.

Dan Harmon pense que la bande « Community » devrait avoir des références à la série, mais celles-ci ne devraient pas être saturées afin que l’intrigue puisse également faire appel au « nouveau spectateur » qui existe au sein de chaque fan qui ferait face à la bande pour la première fois. Une fois, je chercherais donc à ce que la cassette n’ait pas de « fan service » qui se sente libre pour le public.