Le créateur de Chainsaw Man anticipe sa nouvelle anthologie de mangas

Ces dernières années, notamment après la sortie de « Chainsaw Man », le mangaka Tatsuki Fujimoto a réussi à devenir une référence moderne lorsqu’il s’agit de raconter des histoires extrêmement crues non seulement en raison du grand impact de la violence et des litres de sang qui abondent dans sa composition, mais par la manière dont il présente la lutte interne de ses personnages contre leurs propres démons (réels et métaphoriques).

Avec « Chainsaw Man », l’histoire de Denji et de ses autres compagnons chasseurs de démons s’est terminée en décembre 2020. Alors que ses fans attendent l’arrivée de sa nouvelle adaptation anime sous la promesse de Fujimoto de raconter un nouveau chapitre de ce récit à travers une suite, l’auteur s’est également occupé de construire d’autres histoires en dehors de cet univers narratif.

Fujimoto a préparé une nouvelle histoire « one-shot » depuis son lancement cette année avec « Look Back », dans laquelle il présente une introspection sur la collaboration créative entre deux jeunes mangakas qui a reçu les éloges de la presse malgré la polémique générée par un séquence dans laquelle une attaque d’un assassin à la hache est présentée dans une école d’art.

Maintenant, Tatsuki Fujimoto a préparé la sortie de « 22-26 », un nouveau recueil de nouvelles dans lesquelles, comme présenté sur sa couverture, il abordera sûrement à nouveau certains éléments surnaturels auxquels il a déjà habitué ses fans avec ses œuvres. précédent.

Fujimoto n’a jusqu’à présent publié aucune autre information sur sa suite prévue de « Chainsaw Man » et l’heure approximative à laquelle elle pourrait arriver dans les salles de presse. Cependant, l’attente pourrait être amoindrie avec la future adaptation de ce manga à travers une nouvelle série animée produite par le studio MAPPA.

MAPPA a été à l’origine de travaux remarquables dans le domaine de l’animation japonaise tels que « Yuri On Ice! », « Banana Fish », « Jujutsu Kaisen » et la dernière saison de « Attack on Titan ». L’adaptation animée de « Chainsaw Man » devrait toucher le public dans le courant de 2022.