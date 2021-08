Le créateur de Boys a présenté la troisième saison de la série en avant-première

Il n’y a toujours pas de date de sortie pour la troisième saison de Les garçons, peut-être parmi les plus attendues du catalogue de Amazon Prime Vidéo. Cependant, certains détails sont connus comme le titre du premier épisode, « Remboursement », et l’ajout de Jensen ackles en tant que nouvel acteur de la série. Ton caractère, Garçon soldat, va être présenté comme une nouvelle facette de Patrie (Antoine star) et de lui il parlait Eric Kripke, père de la série.







Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, la personne en charge de Les garçons on lui a demandé ce qu’il verra dans le prochain épisode. Kripke Il a fait référence à ce qui a été vu jusqu’à présent et a déclaré que les deux premières saisons ont servi à « explorer de nombreuses choses qui se passent actuellement aux États-Unis ». Concernant les prochains épisodes, il a révélé : « Nous nous intéressons à l’histoire de l’univers Vought et son reflet fracturé des États-Unis ».

La personne en charge de Les garçons Il a évoqué le sentiment de nostalgie qu’il y a et le « besoin d’être à nouveau grand ». En ce sens, il a évoqué la réflexion sur qui sont ceux qui profitent de ce retour vers le passé et ce qu’on appelle « le bon vieux temps ». Au centre de ce look sera la figure de Garçon soldat.

Ackles a partagé le premier regard sur Soldier Boy sur ses réseaux. (Jensen Ackles)



Kripke Il a évoqué la contribution qu’il apportera Jensen ackles au spectacle. « Nous avons ce caractère, Garçon soldat, qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale et à travers lui, nous pouvons approfondir des problèmes aussi fous que la masculinité toxique et le racisme, et certaines des guerres que nous traversons ». Ainsi, il a déclaré : « Nous explorons non seulement l’ici et maintenant mais aussi le passé. Et c’est excitant ».

Le succès de Les garçons traduit en confiance sur le plateau

Quand tout semblait indiquer que le genre super-héros avait fini sa formule aux mains du Univers cinématographique Marvel (MCU), Les garçons apporté une bouffée de fraîcheur. Avec une approche beaucoup plus acide de la réalité, il s’est concentré du côté de célébrité vous pouvez avoir une personne avec des super pouvoirs et elle l’a très bien fait.

Stormfront était la grande apparition du deuxième opus. (IMDb)



Cela s’est traduit par un meilleur climat pour le tournage à nouveau de la deuxième saison, où il y avait même une moquerie très notoire des deux merveille comme les problèmes de DC Univers étendu (DCEU) avec Joss Whedon. Michka Thébaud, qui a donné vie à Onde de choc dans Les garçons, a évoqué ce climat qui a été respiré lors du tournage du dernier opus paru : « Pour la deuxième saison, il y avait plus de confort, je pense que les gens étaient plus à l’aise dans leurs personnages et sur le plateau, ils étaient encore plus confiants, surtout après comment il a été reçu. Aussi en raison du succès, vous pouvez ressentir une pression supplémentaire pour bien faire à nouveau », a-t-il déclaré.