Le créateur de «Attack On Titan» annonce la fin du manga

La bataille finale de « Attack On Titan » a déjà commencé dans les pages manga de la franchise, opposant l’équipe de reconnaissance à une menace mortelle et inattendue, et récemment, le créateur de la série Hajime isayama, a eu une interview où le Mangaka donne des indices mystérieux sur la fin.

Interview récente de Hajime Isayama Question: Avez-vous décidé que la fin pouvait être « imprévisible »? Isayama: Ce n’est que le début! Question: Pensez-vous qu’il a une «fin heureuse» ou non? Isayama: Je n’ai jamais pensé à savoir si la fin était heureuse ou non. pic.twitter.com/C3e062Qyvs – Attaque contre les fans (@AttackOnFans)

La quatrième et dernière saison de l’anime a déjà commencé, avec le dernier épisode dans lequel Eren et Reiner avoir leur première rencontre après la conclusion de la troisième saison et recommencer la guerre entre Eldia et Marley.

Hajime Isayama a introduit pour la première fois le monde de « Enfants d’Ymir » en 2009 avec le manga réalisé grâce à Kodansha.

Utilisateur Twitter Attack On Fans a partagé cette récente interview avec le créateur de « Attack On Titan », soulignant que le mangaka n’avait jamais pensé à « Si la fin est heureuse ou pas », nous laissant nous demander quelle est l’histoire de Eren Jaeger et ses compagnons Le jour.

Eren Jaeger a toujours été le protagoniste de la fantastique sombre épique, Et il est clair qu’il a beaucoup changé depuis l’époque où il voulait voir le monde au-delà des murs.

Avec tant de ses amis et de sa famille abattus par le Titans du monde déchaîné par Marley sur le, Eren absolument essaie d’obtenir le sien « livre de viande » contre leurs ennemis.