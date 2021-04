Le créateur d’avatar hyper-réaliste d’Epic Games est déjà en phase de test et les premiers résultats sont étonnants

En février dernier, Epic Games a annoncé le lancement de MetaHuman Creator, un créateur d’avatar hyper-réaliste pour votre moteur graphique, Unreal Engine. Le projet a indiqué des moyens et a promis aux développeurs de créer des avatars extrêmement réalistes en peu de temps. Eh bien, cet outil est déjà sorti en Early Access et les concepteurs ont eu l’occasion de le tester, démontrant au passage que le nouveau d’Epic Games est un saut en termes de fidélité.

L’outil d’entreprise de Tim Sweeney fonctionne dans le cloud et il permet aux développeurs d’accéder à une série de modèles par défaut qui peuvent ensuite être modifiés presque au millimètre pour lui donner des touches uniques. Le jour du lancement, il a été dit que 30 styles de cheveux, 18 types de corps et divers styles de vêtements pouvaient être sélectionnés. Les résultats sont, en somme, fascinants.

L’humain ressemble à un avatar numérique

Ce que l’outil permet est impressionnant. En utilisant un éditeur graphique (dans cette vidéo, vous pouvez le voir en fonctionnement), vous pouvez modifier presque tous les aspects de l’avatarComme la forme de son visage, ses traits du visage, ses cheveux, ses yeux, absolument tout. Une fois l’avatar créé, un aperçu peut être activé qui le déplace et, à défaut de voir cette technologie implémentée dans un jeu vidéo, la vérité est que le résultat indique des moyens, et beaucoup. Les clips sous ces lignes parlent d’eux-mêmes.

MetaHuman Creator

Vous avez accès au créateur de métahumain. Holy crap …. Il fonctionne sur un navigateur avec un rendu cloud. # ue4 pic.twitter.com/2aSnzzzRzM – ᴇᴅᴀɴ ᴋᴡᴀɴ (@edankwan) 14 avril 2021

Ce qui est intéressant, c’est qu’il est possible d’animer l’avatar en temps réel à l’aide d’une application pour iOS, Visage LiveLink. Cette application utilise ARKit et la caméra TrueDepth de l’iPhone pour analyser comment nous bougeons notre visage et transmettons ces mouvements à notre avatar. L’idée est que l’avatar n’est pas seulement animé, mais naturellement. Pour exemple, un bouton.



MetaHuman Creator est actuellement en accès anticipé, il peut donc y avoir un bogue. De plus, y accéder n’est pas aussi simple que de s’inscrire et maintenant, mais comme il est basé sur le cloud, les candidats seront ajoutés progressivement. La sortie de la version finale de MetaHuman Creator est attendue en 2021, comme Unreal Engine 5, dont la démo technique nous a déjà laissés sans voix.

