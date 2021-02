Le cratère Mars ‘Gale il y a 3 milliards d’années ressemblait à l’Islande en terrain, température: étude

03 févr.2021 19:11:24 IST

Les roches du cratère Gale sur Mars ont donné aux chercheurs un aperçu de ce à quoi ressemblait la région il y a plus de 3 milliards d’années, et une nouvelle étude suggère que les saisons dans le cratère ont dû être comme celles de l’Islande aujourd’hui. Une équipe de scientifiques de l’Université Rice a comparé les données du cratère Gale recueillies par le rover Curiosity avec des endroits sur Terre avec des formations géologiques similaires. Ils ont veillé à ce que ces régions aient subi des intempéries sous différents climats. L’étude comparative a révélé que le terrain et la température de l’Islande correspondaient le plus à ceux de l’ancienne Mars.

Selon un déclaration de l’Université Rice, la température a eu le plus grand impact sur la formation des roches sur la planète voisine il y a toutes ces années. Les sédiments ont été déposés par les anciens ruisseaux martiens dans le cratère et ces sédiments ont été altérés par le climat au fil du temps. Maintenant, le «terrain basaltique et le temps frais» de l’Islande – où les températures ne dépassent pas 38 degrés Fahrenheit (3,3 degrés Celsius) – est tout à fait le reflet du phénomène martien.

L’étude a été publiée dans la revue Planètes JGR et utilise des données provenant de différents terrains sur Terre comme en Islande, en Idaho et dans d’autres régions. Bien que les données collectées auprès du rover Curiosity de la NASA aient pu répondre aux détails sur les états chimiques et physiques des mudstones formés dans un ancien lac de Mars, il ne suffisait pas de suggérer les conditions climatiques possibles lorsque les sédiments se sont érodés en amont. On sait que le cratère abritait un lac, mais on ne sait pas si la planète abritait principalement des rivières et des lacs ou de la neige et des glaciers.

Michael Thorpe, qui faisait partie de l’étude, a expliqué que les roches sédimentaires du cratère Gale suggèrent que le climat réel se situait quelque part au milieu des deux extrêmes. «L’ancien climat était probablement glacial, mais semble également avoir soutenu l’eau liquide dans les lacs pendant de longues périodes.»

Les chercheurs ont également déclaré que des techniques similaires de comparaison des échantillons de Mars avec la Terre actuelle peuvent nous aider à trouver beaucoup plus et cela peut être fait avec les résultats de Perseverance.

.

