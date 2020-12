Le Covid 19 Peut être Arrivé Aux États Unis D'ici Décembre 2019

Le COVID-19 est peut-être déjà arrivé aux États-Unis en décembre 2019, avant même que la maladie ne soit identifiée en Chine, suggère une nouvelle étude.

Les chercheurs de l’étude, des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ont analysé plus de 7000 dons de sang collectés par la Croix-Rouge américaine dans neuf États entre le 13 décembre 2019 et le 17 janvier 2020. Parmi ceux-ci, 106 échantillons testés positif pour anticorps contre le SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19.

Les résultats suggèrent que « des infections au SRAS-CoV-2 pourraient avoir été présentes aux États-Unis en décembre 2019, plus tôt que précédemment reconnu », ont écrit les auteurs dans leur article, publié lundi 30 novembre dans la revue. Maladies infectieuses cliniques .

Les responsables chinois ont signalé pour la première fois un groupe de cas de pneumonie mystérieux à Wuhan, qui se révélerait être causée par COVID-19, le 31 décembre 2019. Aux États-Unis, le premier cas confirmé de COVID-19 a été signalé le 20 janvier 2020 dans un résident de l’État de Washington qui s’était récemment rendu en Chine.

Mais il y a eu des indices que le virus circulait plus tôt que reconnu. Un cas de COVID-19 en Chine aurait été retracé au 17 novembre 2019, 45Secondes.fr précédemment rapporté . En France, des tests rétrospectifs d’échantillons de patients hospitalisés ont révélé une patient infecté fin décembre 2019 . Et des chercheurs ont trouvé des anticorps anti-SRAS-CoV-2 dans des échantillons de sang prélevés en Italie en septembre, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Dans la nouvelle étude, sur les 106 échantillons testés positifs pour les anticorps anti-SRAS-CoV-2, 39 ont été collectés en Californie, en Oregon et à Washington entre le 13 décembre et le 16 décembre 2019; et 67 ont été collectés dans le Connecticut, l’Iowa, le Massachusetts, le Michigan, le Rhode Island et le Wisconsin entre le 30 décembre 2019 et le 17 janvier 2020.

Positif tests d’anticorps suggèrent une infection antérieure par COVID-19, mais ils ne peuvent pas prouver qu’une personne a été infectée. Il y a une chance que les anticorps contre d’autres coronavirus puissent « réagir de manière croisée » pour donner un résultat positif. Mais lorsque les chercheurs ont effectué des tests supplémentaires pour tenir compte de cette réactivité croisée, ils ont constaté que 84 des 90 échantillons testés contenaient des anticorps spécifiques du SRAS-CoV-2.

Les auteurs ont également utilisé un test très précis pour les anticorps anti-SARS-CoV-2. Mais même des tests très précis produisent encore un petit nombre de faux positifs. Cependant, le nombre de résultats positifs dans la nouvelle étude était plus élevé que ce à quoi on pourrait s’attendre des seuls faux positifs, ont écrit les chercheurs.

Dans l’ensemble, ces résultats « font qu’il est très peu probable que tous les échantillons réactifs [positive results] représentent des faux positifs », ont conclu les auteurs. En d’autres termes, au moins certains de ces positifs de décembre 2019 et début janvier 2020 étaient probablement dus à des infections antérieures au COVID-19.

Cependant, même si les auteurs ont tenté de mesurer des anticorps spécifiques du SRAS-CoV-2, une « réactivité croisée avec d’autres coronavirus » ne peut être exclue, le Dr George Rutherford, professeur d’épidémiologie et de biostatistique à l’Université de Californie , San Francisco, a déclaré à 45Secondes.fr. Et même s’il s’agissait de véritables infections au COVID-19, l’étude ne peut pas déterminer où les participants ont contracté l’infection – il est possible que certains donneurs de sang de l’étude se soient récemment rendus en Chine et y aient été infectés, a noté Rutherford. (L’étude actuelle ne contenait pas d’informations sur si et où les donateurs avaient voyagé.)

De plus, en raison des limites de l’étude, les résultats ne peuvent pas révéler à quel point le virus circulait à ce moment-là.

Pour confirmer les résultats, des échantillons de tissu humain, de salive ou de sang de cette époque devraient être testés pour détecter des traces de matériel génétique du virus SRAS-CoV-2, ont déclaré les auteurs. Rutherford a ajouté que les donneurs pourraient être contactés dans le cadre d’études futures, qui pourraient fournir des informations sur le fait qu’ils avaient voyagé ou éprouvé des symptômes similaires à ceux du COVID-19.

