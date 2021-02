Le correctif God of War PS5 affiche des résultats stupéfiants dans le test de comparaison

God of War a été patché pour tirer pleinement parti de la PlayStation 5, et les résultats sont phénoménaux. Pour ceux qui ont besoin d’un récapitulatif, le jeu fonctionnait à une vitesse de 30 images par seconde en 1080p sur une PlayStation 4 standard, mais la PS4 Pro offrait deux options: résolution ou fréquence d’images. En mode Résolution, le jeu a utilisé des techniques de rendu en damier pour produire une image 4K propre à 30 images par seconde – ou vous pouvez réduire la résolution à 1080p et l’exécuter à 60 images par seconde en mode Framerate.

Le problème est que, sur une PS4 Pro au moins, la fréquence d’images atteint rarement 60 images par seconde, oscillant plutôt entre 40 images par seconde et 50 images par seconde. Jouer sur une PS5 bloquait la fréquence d’images à 60 images par seconde, mais vous deviez toujours gérer une image 1080p. Désormais, le nouveau patch vous permet de jouer en damier 4K à 60 images par seconde, sans creux ni fluctuations notables. La qualité d’image est d’une netteté exceptionnelle et les performances ne faiblissent jamais.

La vidéo de comparaison ci-dessus montre à quel point une mise à niveau est vraiment intéressante – elle a vraiment l’air magnifique de fonctionner sur une PS5 maintenant. Nous espérons sincèrement que davantage de développeurs suivront ces traces et mettront à niveau leurs classiques PS4 afin de pouvoir chanter sur la nouvelle console de Sony. C’est un truc génial.