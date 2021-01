Le correctif Cyberpunk 2077 fait même sourire Elon Musk

Cyberpunk 2077 doit encore lutter avec certains problèmes, c’est pourquoi CD Projekt est actuellement en train de résoudre petit à petit les erreurs Patchs et Correctifs de publier.

Elon Musk, qui est tellement enthousiasmé par le jeu qu’il l’a dans son dernier Telsa fait pour fonctionner A, cette fois se moque de l’un des derniers correctifs mis à jour par les développeurs pour «Cyberpunk 2077».

Dans Cyberpunk 2077, les correctifs ont également besoin de correctifs

Elon Musk a fièrement révélé la veille que dans la mode arcade de sa dernière Tesla Model S non seulement The Witcher 3 peut être joué, mais « Cyberpunk 2077 » est également en cours d’exécution. Maintenant, Musk a donné un petit conseil contre CD Projekt, mais non sans les féliciter.

La raison de son amusement est la suivante correctif récemment publiéqui a été publié pour résoudre le problème causé par le Patch 1.1 vient tout juste de trouver sa place dans le jeu et la quête Dans la rue Avec Takamura rendu indissoluble. Commentaire de Musk à ce sujet:

« Avec Cyberpunk, même les hotfix ont des hotfix, mais quand même … un excellent jeu. »

Avec Cyberpunk, même les correctifs ont littéralement des correctifs, mais … excellent jeu – Elon Musk (@elonmusk) 28 janvier 2021

Eh bien, là où il a raison, il a raison. Malheureusement, il arrive parfois que lorsqu’un problème est résolu, un nouveau entre en jeu – comme le montre l’exemple actuel. On ne peut qu’espérer le prochain gros patch 1.2, dont la sortie est prévue pour février, aucun bug révolutionnaire n’a été intégré.