Le coronavirus revient 70% plus fort et lie l’alerte générale

Une nouvelle variante du coronavirus 70% plus transmissible a conduit le gouvernement britannique à réévaluer la stratégie de lutte contre la pandémie et à imposer un verrouillage à Noël. À partir de ce dimanche, Londres, le sud-est et l’est de l’Angleterre entreront dans un nouveau niveau de restrictions (niveau quatre).

« Nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu », a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un discours télévisé samedi après-midi (19/12).

Les mesures appliquées à ces zones sont équivalentes à celles qui ont été introduites dans le reste du pays en novembre, a ajouté Johnson.

Selon lui, la propagation du virus dans de nombreuses régions du sud-est de l’Angleterre est désormais «due à la nouvelle variante du virus».

Mais Johnson a réitéré qu’il n’y avait aucune preuve que cette nouvelle variante soit plus agressive ou mortelle. « Elle peut être jusqu’à 70% plus transmissible que l’ancienne variante », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’agissait de données initiales et soumises à examen.

Environ 15 millions de personnes seront concernées par les nouvelles règles. Contrairement au reste de l’Europe, le gouvernement britannique n’a pas imposé de verrouillage total pour la période des fêtes, malgré l’augmentation considérable du nombre de cas.

Au lieu de cela, il avait annoncé l’assouplissement de certaines mesures du 23 au 27 décembre, permettant aux personnes de trois ménages différents de se rencontrer – ce qui vient d’être annulé.

Nouvelles règles

Les gens ne devraient pas se rendre dans une zone de niveau quatre, même si les bulles de soutien resteront inchangées, tout comme les exemptions pour les parents séparés et leurs enfants.

Pour ceux des niveaux un, deux et trois, les règles qui permettent à trois familles de se réunir maintenant seront limitées au jour de Noël seulement.

Les bulles de Noël pour les niveaux un à trois n’incluront personne au niveau quatre. Au niveau quatre, les gens ne devraient pas se mêler à qui que ce soit en dehors de chez eux, à l’exception des bulles de soutien.

Les gens devraient travailler à domicile lorsqu’ils peuvent et ne doivent pas entrer ou sortir des zones au niveau quatre. Les services religieux peuvent continuer.

Mais les centres commerciaux et de conditionnement physique non essentiels devront fermer. Les restrictions dureront deux semaines et seront revues le 30 décembre.

Selon Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique, la nouvelle variante du coronavirus a été observée pour la première fois à la mi-septembre à Londres et dans le Kent. Il dit qu’en décembre, il est devenu la «variante dominante» à Londres.

Au cours de la semaine se terminant le 18 novembre, la variante représentait environ un cas sur quatre à Londres, dans l’est et le sud-est de l’Angleterre.

Au cours de la semaine se terminant le 9 décembre, ce pourcentage était passé à 62% à Londres, 59% dans l’est de l’Angleterre et 43% dans le sud-est.