Le contrôleur DualSense de la PS5 rend le jeu encore plus excitant

Les contrôleurs ont longtemps été plus que de simples dispositifs de contrôle – le DualSense de la PlayStation 5 est censé rendre le jeu encore plus immersif et intense. Les créateurs d’un prochain jeu d’horreur en donnent un exemple étincelant.

Le développeur de petits jeux Dual Effect Games travaille actuellement sur le titre d’horreur « Tormented Souls ». Le choc doit apparaître l’année prochaine et s’adresse aux fans rétro qui recherchent la chair de poule douillette des premiers jeux « Resident Evil » et « Silent Hill ».

Il n’y a toujours pas d’annonce officielle de la sortie de « Tormented Souls » pour la prochaine génération de consoles, à savoir la Xbox Series X et la PlayStation 5. Dans une interview avec SegmentNext, cependant, le développeur fournit une indication claire – qui a à voir avec le contrôleur DualSense de la PS5.

Des araignées dans votre main

Plus précisément, il s’agit du retour haptique grâce à la fonction de vibration améliorée. Cela pourrait rendre les jeux d’horreur encore plus intenses, selon Dual Effect Games.

En conséquence, le contrôleur DualSense « aidera vraiment les jeux d’horreur sur PS5, car le joueur est encore plus profondément dans le jeu ». Le développeur pourrait imaginer « un artefact en plastique transparent plein d’araignées et avec lequel vous jouez. Et en attendant, vous pouvez sentir toutes ces petites pattes d’araignées sur la paume de votre main. »

Horreur PS5?

Les jeux à double effet impliquent-ils une implémentation de « Tormented Souls » pour la PlayStation 5? Jusqu’à présent, seules les versions pour PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch sont en discussion. Nous garderons bien sûr un œil sur la question.